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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف مكثف.. إطلاق صفارات الإنذار في كفار عزة وسعد شرقي غلاف غزة

صدى البلد

قالت وسائل إعلام عربية اليوم الأربعاء، إن صفارات الإنذار تدوي في كفار عزة وسعد شرقي غلاف غزة.

 

وتتعرض إسرائيل في الساعات الأخيرة لقصت كثيف من قبل حزب الله اللبناني، إذ أطلقت صفارات الإنذار أيضا أن في إيلات إثر اعتراض صاروخين من طراز كروز.

 

ومنذ وقت قليل، وجهت الحكومة الإسرائيلية نداءً إلى سكان إيلات بدخول الملاجئ والغرف المحصنة بعد الاشتباه بتسلل مسيرة.

 

كما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، بأنه سمع دوي صفارات الإنذار في إيلات ، بعد الاشتباه في تسلل طائرة مسيرة إلى أجواء المدينة الإسرائيلية.

 

وكان حزب الله اللبناني أصدر بيانا في وقت سابق قال فيه : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 من عصر يوم الأربعاء تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة. ‏ 

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