الأونروا: لا بد من عودة النازحين من شمال غزة لمنازلهم بأسرع وقت

أكد المدير العام لوكالة الأونروا، أن عشرات الآلاف في غزة يعانون نقصا بالاحتياجات الأساسية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال مدير عام الأونروا :" سنوسع أنشطتنا بغزة.. وثمة حاجة لدخول مزيد من المساعدات، ونأمل إيصال المساعدات لقطاع غزة بعد إقرار الهدنة".

وأضاف:" لا مكان آمن في غزة ومنشآت الأمم المتحدة طالها القصف، ولا يجب أن تكون المساعدات الإنسانية لغزة مشروطة".

وتابع المدير العام للاونروا:" لابد من عودة النازحين من شمال غزة لمنازلهم بأسرع وقت"، مضيفا:" مقتل أعداد كبيرة من العاملين الأممين بغزة أمر غير مسبوق".

وشدد المدير العام للأونروا على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة.