بطائرات بدون طيران.. الولايات المتحدة تعترف بمساعدة إسرائيل استخباراتيا في غزة

قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة وإسرائيل ستوقفان رحلات الطائرات بدون طيار فوق غزة لمدة 6 ساعات كل يوم كجزء من الصفقة لتأمين إطلاق سراح 50 امرأة وطفل رهائن من غزة.

وقال فاينر في تصريحات لشبكة CNN، إنه من المتوقع إمكانية ضم 3 أمريكيين إلى الرهائن الـ 50 المتوقع إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة، لكنه حذر من أنه "إلى أن نرى فعليًا الناس يخرجون من غزة، فلن نعرف بالضبط من سيذهب سيتم الإفراج عنه".

وعلى جانب آخر، أشار فاينر إلى أن هذه "ليست نهاية الحرب" وأن الولايات المتحدة ستظل منخرطة "بشكل مكثف"، حيث تعهد بأن واشنطن لن تهدأ حتى تتمكن من تأمين إطلاق سراح الأمريكيين الآخرين المحتجزين كرهائن.

ويحلق الجيش الأمريكي حاليا بطائرات استطلاع بدون طيار فوق غزة لدعم إسرائيل في جهودها للعثور على الرهائن.

وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا في وقت سابق، إن المعلومات الاستخبارية الأمريكية التي يتم جمعها لا تستخدم في العمليات العسكرية الخطيرة.

في حين تم الإبلاغ سابقًا عن توقف رحلات الطائرات بدون طيار الإسرائيلية، فإن تعليقات فاينر هي أول تأكيد رسمي على أن الولايات المتحدة ستشارك أيضًا في التوقف.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة CNN أن حماس طالبت إسرائيل بوقف تحليق طائرات استطلاع بدون طيار فوق غزة كجزء من أي صفقة رهائن.

كما قالت CNN أمس أيضًا، أن وقف مراقبة الطائرات بدون طيار لمدة 6 ساعات كان ضمن الاتفاق المتفق عليه بين إسرائيل وحماس.