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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من تركيا بشأن اتفاقية الهدنة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

تركيا
تركيا

رحبت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، بـ صفقة تبادل الأسرى والهدنة الإنسانية التي تمت بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

وقالت وزارة الخارجية التركية في باين لها، إن التوصل لهدنة إنسانية بين حماس والاحتلال الإسرائيلي لمدة 4 أيام تطور إيجابي.

وأضافت الوزارة أن تركيا ننتظر الالتزام الكامل باتفاق الهدنة الذي يتضمن إطلاق سراح جزء من الأسري لدى حماس والمعتقلين في إسرائيل.

ووفقا لبيان الخارجية التركية، فإن تركيا تثمن جهود قطر للتوصل إلى اتفاق الهدنة الإنسانية بين حماس وإسرائيل وتأمل أن تساعد على إنهاء النزاع.

وأعلنت قطر عن الاتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام بوساطة منها ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه سيجري الإعلان عن وقت بدء الهدنة خلال الساعات الـ24 القادمة، لافتة إلى أنها ستستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد.

وأكدت أن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الاسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

وتابع البيان "كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بمافيها الوقود المخصص للاحتياجات الانسانية".

بيان عاجل من الإمارات بشأن اتفاقية الهدنة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

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