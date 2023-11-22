أول تعليق من ماكرون على اتفاقية الهدنة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، بـ اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسري الذي تم بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

وقال ماكرون عبر صفحته على منصة إكس: "إنني أرحب بالإعلان عن اتفاق لإطلاق سراح الرهائن والهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "نحن نعمل بلا كلل لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن"، لافتا إلى أنه ينبغي للهدنة الإنسانية المعلنة أن تتيح إمكانية إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثة لسكان قطاع غزة.

وأعلنت قطر عن الاتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام بوساطة منها ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه سيجري الإعلان عن وقت بدء الهدنة خلال الساعات الـ24 القادمة، لافتة إلى أنها ستستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد.

وأكدت أن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الاسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

وتابع البيان "كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بمافيها الوقود المخصص للاحتياجات الانسانية".