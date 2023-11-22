فرنسا تدخل على الخط بسبب أسراها.. باريس ترحب بالهدنة الإنسانية في غزة

رحبت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، باتفاق الهدنة الإنسانية الذي تم بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، بواسطة كلا من مصر وقطر والولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن فرنسا تأمل أن يتم إطلاق سراح الأسرى الفرنسيين بعد الهدنة بين إسرائيل وحماس.

كما أشادت الخارجية الفرنسية بجهود قطر للإفراج عن الرهائن في غزة.

هدنة إنسانية وتبادل للأسرى

وأعلنت قطر عن الاتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة 4 أيام بوساطة منها ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه سيجري الإعلان عن وقت بدء الهدنة خلال الساعات الـ24 القادمة، لافتة إلى أنها ستستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد.

وأكدت أن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الإسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.