السيسي: سوء تفاعل المجتمع الدولي مع ما يحدث في فلسطين يجسد الانتقائية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لم يعد الصمت خيرا أو حلا أمام الأزمات والتحديات العالمية، مضيفا أننا نؤكد حماية المدنيين قي قطاع غزة واحترام القانون الدولي.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة له عبر الفيديو كونفرانس لمجموعة العشرين، مساء اليوم الأربعاء، أن الحاجة لتطوير نظام عالمي جديد أصبح أمرا لا مفر منه بما يشمله تعظيم الاستفادة من الآليات القائمة، متابعا أن قمة العشرين في الهند تأتي في ظل تصاعد حدة الأزمات الاقتصادية المتعاقبة.



وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن سوء تفاعل المجتمع الدولي مع ما يحدث في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية يجسد الانتقائية التي يشهدها العالم.

