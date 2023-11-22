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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: سوء تفاعل المجتمع الدولي مع ما يحدث في فلسطين يجسد الانتقائية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لم يعد الصمت خيرا أو حلا أمام الأزمات والتحديات العالمية، مضيفا أننا نؤكد حماية المدنيين قي قطاع غزة واحترام القانون الدولي.

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السيسي : يجب حماية المدنيين وحصول الشعب الفلسطيني على حقه المشروع بإقامة دولته

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة له عبر الفيديو كونفرانس لمجموعة العشرين، مساء اليوم الأربعاء، أن الحاجة لتطوير نظام عالمي جديد  أصبح أمرا لا مفر منه بما يشمله تعظيم الاستفادة من الآليات القائمة، متابعا أن قمة العشرين في الهند تأتي في ظل تصاعد حدة الأزمات الاقتصادية المتعاقبة.
 

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن سوء تفاعل المجتمع الدولي مع ما يحدث في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية يجسد الانتقائية التي يشهدها العالم.
 

السيسي الأزمات الاقتصادية الأراضى الفلسطينية الرئيس عبدالفتاح السيسي المجتمع الدولي حماية المدنيين

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