البيت الأبيض: بايدن يشكر السيسي على دوره القيادي في اتفاق الهدنة بغزة

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرحب باتفاق الإفراج عن المحتجزين في غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وأكد البيت الأبيض أن بايدن يشكر الرئيس المصري على دوره القيادي في الاتفاق، كما أكد بايدن أهمية تنفيذ جميع بنود الاتفاق بشكل كامل.

وفي سياق متصل، قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط السفير ديفيد ساترفيلد، اليوم الأربعاء، إنه يجب أن يعود النازحون من شمال غزة لديارهم في أقرب وقت.

وشدّد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، أنه يجب ألا تحدث عملية تهجير للفلسطينيين خارج قطاع غزة.

وأشار المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط إلى ضرورة توقف حزب الله عن الهجمات على إسرائيل إذا أراد تجنب التصعيد.