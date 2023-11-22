مصر تستعد لاستئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال

أفادت شبكة بلومبرج ، اليوم الأربعاء، بأنه من المقرر أن تستأنف مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال بعد توقف دام شهرا بعد زيادة إمدادات الوقود من إسرائيل.

ووصلت سفينة آدم للغاز الطبيعي المسال إلى مصنع إدكو في مصر، بحسب ما تداولته بيانات شبكة بلومبرج لتتبع السفن.

وقال مصدر مطلع على صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال لـ "بلومبرج" إن ذلك يمثل بداية لعودة الشحنات الخارجية للدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

ومن المرجح أن يعزز الاستئناف الإمدادات إلى أوروبا ويزيد من الإشارات الهبوطية للأسعار في القارة.

وكانت مصر قالت في وقت سابق إن الصادرات ستعود في أكتوبر بعد توقفها خلال الصيف مع زيادة الاستهلاك المحلي.

لكن تم إرسال كميات صغيرة فقط من صهاريج التخزين في إدكو الشهر الماضي، وظلت خطط تعزيز الصادرات معلقة بعد أن أغلقت إسرائيل، المورد الرئيسي، حقل غاز رئيسيًا في أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر.

وقال الشخص المطلع على الخطة إن التدفقات الإسرائيلية عادت الآن إلى مستويات ما قبل الحرب، كما أدى انخفاض الطلب في مصر بسبب درجات الحرارة المنخفضة قليلاً إلى تحرير بعض الغاز للتصدير.

وتوجه معظم الغاز الطبيعي المسال المصري إلى أوروبا العام الماضي.

وتبدأ قارة إفريقيا فصل الشتاء بمواقع تخزين كاملة، مما ساعد على إبقاء الأسعار تحت السيطرة.

ومع ذلك، ستعتمد على الغاز الطبيعي المسال لتجاوز الأشهر الأكثر برودة بعد أن خفضت روسيا الإمدادات في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

وصرح المصدر لـ "بلومبرج" إن مصر تعمل على تحديد كمية الغاز المبرد التي قد تكون قادرة على تصديرها هذا الشتاء.

ولم ترسل شركة آدم للغاز الطبيعي المسال بعد الإشارة إلى المكان الذي ستتجه إليه من محطة إدكو، وفقًا لبيانات تتبع السفن.

وتظهر البيانات أن السفينة كانت في طريقها للتحميل في ترينيداد وتوباجو قبل أن تتجه للخلف يوم الجمعة لترسو في إدكو يوم الثلاثاء بدلاً من ذلك.

صادرات الغاز الطبيعي المسال من مصر، الدولة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان والتي تطمح لأن تصبح مركزا إقليميا للغاز، قد تكون أقل بنسبة 40٪ خلال هذا الشتاء عما كان متوقعا في الشهر السابق، وفقا لبلومبرج إن إي إف. وقبل الحرب، وافقت إسرائيل على تصدير المزيد إلى مصر من حقل تمار في البحر الأبيض المتوسط.