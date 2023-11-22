وزير الثقافة الفرنسي الأسبق: إقامة الدولة الفلسطينية المسار الوحيد المقبول لحل القضية|فيديو

أكد جاك لانج وزير الثقافة الفرنسي الأسبق، إن إقامة الدولة الفلسطينية المسار الوحيد المقبول لحل القضية الفلسطينية.

وأضاف في لقاء له على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" زرت غزة قبل الحرب بأيام قليلة، ولم يكن يتوقع ما يحدث في قطاع غزة، وقابلت العديد من الشباب في فلسطين، وغزة بمثابة سجن في الهواء الطلق".

وأضاف :"الشعب الفلسطيني وجد نفسه محصورا في منطقة صغيرة، ويجد صعوبة كبيرة في العيش بصورة طبيعية، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يحدث انفجارا في الأوضاع في قطاع غزة.

ولفت إلى أنه رئيس المعهد العربي وليس عضوًا في الحكومة الفرنسية، ومُلزم بالحيادية تجاه القضية الفلسطينية بطريقة ما، مشيرًا إلى أنه كان مرتبطا بالرئيس فرنسوا هولاند عندما كان زيرًا للثقافة، وكان يتحدث عن ضرورة إعداد دولة فلسطينية بجانب الدولة اليهودية.