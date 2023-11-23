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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غير الفم.. أسباب مختلفة لـ التهاب الحلق الشديد

صدى البلد

يمكن أن تظهر قرحة الحلق أثناء فترات التوتر، ولكنها يمكن أن تكون أيضًا نتيجة لجرح في الفم، عندما تكون تقرحات الحلق كبيرة جدًا وتستغرق وقتًا طويلاً للشفاء، فقد تكون علامة على مرض أكثر خطورة.

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قرحة الحلق عبارة عن قرحة صغيرة مستديرة لونها أبيض من المنتصف ومحمر من الخارج، يسبب الألم وعدم الراحة، خاصة عند البلع أو التحدث.

وفي بعض الحالات يمكن أن تكون مصحوبة بأعراض أخرى مثل الحمى والشعور بالضيق العام وتضخم الغدد الليمفاوية في منطقة الرقبة.
قرح الحلق لعدة أسباب، مثل:

1. التهاب الفم القلاعي
لا ترتبط تقرحات الحلق الناتجة عن التهاب الفم القلاعي لسبب محدد، وترتبط عمومًا بالألم، تميل إلى الظهور بعد جروح صغيرة في الفم، وفترات التوتر والحيض.

علاوة على ذلك، فإن نقص الحديد أو فيتامين ب12، والحساسية تجاه المنتجات الفموية (مثل معجون الأسنان) والأطعمة (مثل فاكهة الليمون والقرفة) يمكن أن تسبب التهاب الفم القلاعي.

2. الهربس
يمكن للفيروس الذي يسبب الهربس الفموي أن يسبب أيضًا تقرحات مؤلمة في الحلق أو اللسان أو أعلى الفم بالإضافة إلى البثور المعتادة حول الشفاه

الحلق تقرحات الحلق قرحة الحلق الهربس التهاب الفم القلاعي

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