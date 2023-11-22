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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. دار علوم القاهرة تعلن نتيجة الدراسات العليا 2023… التعليم العالي: مصر تشارك في أعمال الدورة العادية الـ120 للمجلس التنفيذي للألكسو بتونس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


ضمن «حياة كريمة»|تقديم الرعاية الطبية لـ5294 حالة في 5 قوافل بجامعة طنطا

 

أطلقت جامعة طنطا 5 قوافل تنموية شاملة لقرى ومراكز المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" شملت قرى الهياتم مركز المحلة الكبرى وكفر حسين بمركز زفتى، وشبرا ريس بمركز كفر الزيات، ومحلة زياد بمركز سمنود، وسلامون بمركز بسيون ، بالتنسيق مع محافظة الغربية، ومؤسسة حياة كريمة، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

دار علوم القاهرة تعلن نتيجة الدراسات العليا 2023

 

أعلن الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، عن موقف نتيجة الدراسات العليا دور أكتوبر 2023.

العلاقات الدولية بحلوان: نحرص على تسهيل إجراءات التقدم للمنح والتعريف بها للباحثين

 

صرحت الدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان، بأن المنح الدولية تدعم التصنيف الدولى للجامعات، منوهة بدور مكتب العلاقات الدولية فى متابعة المنح المقدمة والإعلان عنها مع إتاحة الدعم الفني اللازم لتيسير عملية التقدم لأعضاء المجتمع الأكاديمى بالجامعة.

جامعة عين شمس تنضم لتحالف طريق الحرير الدولي للعمارة والتكنولوجيا

 

استقبل  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وفدًا صينيًا رفيع المستوى من حكومة مقاطعة شانسي و جامعة سيآن للعمارة والتكنولوجيا ، حيث تم عقد مراسم إعلان عضوية جامعة عين شمس في تحالف طريق الحرير الدولي لجامعات العمارة والتكنولوجيا الذي تشارك فيه ٤٥ جامعة من ٣٢ دولة.


التعليم العالي: مصر تشارك في أعمال الدورة العادية الـ120للمجلس التنفيذي للألكسو بتونس

 

أكد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) علي الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في العمل على المشاركة في تنفيذ برامج ومشروعات المنظمات الثلاثة (اليونسكو - الألكسو - الإيسيسكو) على نحو يحقق وجهة نظر جمهورية مصر العربية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

 

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