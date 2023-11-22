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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تنضم لتحالف طريق الحرير الدولي للعمارة والتكنولوجيا

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استقبل  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وفدًا صينيًا رفيع المستوى من حكومة مقاطعة شانسي و جامعة سيآن للعمارة والتكنولوجيا ، حيث تم عقد مراسم إعلان عضوية جامعة عين شمس في تحالف طريق الحرير الدولي لجامعات العمارة والتكنولوجيا الذي تشارك فيه ٤٥ جامعة من ٣٢ دولة.

ضم الوفد البروفيسور تشانغ سياو خوي رئيس جامعة سيآن للعمارة والتكنولوجيا ، والبروفيسور جيانغ تشنغ عميد كلية الفنون ، والبروفيسور رين يون ينغ أستاذ العمارة والتخطيط العمراني وعميدة كلية الإدارة العامة، والبروفيسور اي سياو لونغ عميد معهد بحوث العمارة والتخطيط العمراني وتنمية المناطق الأثرية ولي يون مينغ مدير عام مكتب لجنة الحد المركزية بمقاطعة شانسي ووان تونغ مدير مديرية التعليم بمقاطعة شانسي.

وحضر اللقاء الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمر الحسينى عميد كلية الهندسة، والدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن ، والدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، والدكتور ناصر عبد العال مدير معهد كونفوشيوس ووكيل كلية الألسن ، والدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين.


وناقش اللقاء أوجه التعاون بين جامعة عين شمس وجامعة سيآن للعمارة والتكنولوجيا في المجال البحثى والأكاديمي و تبادل الطلاب والأساتذة.

وفي كلمته أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين علي ثراء الحضارتيين المصرية والصينية ، وأن التعاون بين الجانبين ممتد علي مدار التاريخ الحديث منذ الستينيات وحتى هذه اللحظة ، مؤكداً أن آفاق التعاون في العصر الحديث ستشهد امتداداً لتضم مجالات جديدة.

وأضاف أن جامعة عين شمس تربطها علاقات تعاون علمي وتعليمي قوى مع الجانب الصينى من خلال الاتفاقيات الموقعة بين الجامعة وعدداً من الجامعات الصينية ، مرحبا بالتعاون مع جامعة سيآن للعمارة والتكنولوجيا.

من جانبهم أعرب أعضاء الوفد الصيني عن سعادتهم بالتواجد في رحاب جامعة عين شمس ، التى تعد من أعرق الجامعات المصرية ذات الإسهامات المتعددة في خدمة المجتمع المصرى في كافة المجالات، لاتين إلى أن جامعة سيآن للعمارة والتكنولوجيا تعد من أول ٥٪ من الجامعات الصينية في مجال تخصصها وتقوم بدور كبير في التنمية العمرانية وبناء المدن الحديثه من خلال علوم العمارة والتكنولوجيا هناك.

 وأعربوا عن آملهم أن تسهم هذه الزيارة فى تحقيق تعاون مشترك في التخصصات المختلفة بما يعود بالنفع علي البلدين ، موجهين الدعوة لرئيس جامعة عين شمس والأساتذة لزيارة الجامعة هناك لبحث المزيد من سبل التعاون .

وقبيل اللقاء قام وفد جامعة سيآن للعمارة والتكنولوجيا بزيارة كلية الهندسة للتعرف على قسم العمارة والتخطيط العمراني وتم عقد لقاءات مع الأساتذة والطلاب من خلال الزيارات الميدانية لمبنى العمارة والمدرجات والورش والمعامل ، كما زار الوفد ورشة لوبان التي تجسد التعاون العلمي والتكنولوجي بين مصر والصين .

كما قام الوفد بزيارة معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس وكلية الألسن حيث تعرف الضيوف الصينيون على التطورات الحديثة التي شهدتها كلية الألسن في المعامل وقاعات الدرس وقاعات الامتحانات الالكترونية.

Jobs Education التخصصات المختلفة الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة الدكتورة غادة فاروق المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية تخطيط العمراني

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