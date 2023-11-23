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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادية الجندي تدين المـ جازر ضد الفلسطينيين خلال تكريمها بمهرجان ضيافة

نادية الجندي
نادية الجندي

حصلت الفنانة نادية الجندي، على تكريم من خاص إدارة مهرجان ضيافة في دبي، عن مجمل أعمالها الفنية في السينما والدراما التليفزيونية.

وحرصت نادية الجندي، على توجيه كلمة شكر للمسئولين في دولة الإمارات العربية المتحدة وإدارة مهرجان ضيافة، وخاصة الشيخ محمد بن راشد لمساعدته أهل غزة وفلسطين.  

وأدانت نادية الجندي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أهل غزة وفلسطين وخاصة الأطفال، مؤكدة أن التاريخ سيشهد على حرب الإبادة للشعب الفلسطيني، وأن الحق سينتصر. 

 

نادية الجندى 

تصدرت الفنانة نادية الجندي ، ا لتريند عبر موقع جوجل بعد ظهورها بفقدان وزن ملحوظ.

 اعتادت الفنانة نادية الجندي على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.

وتتميز نادية الجندي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد نادية الجندي ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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