جنون.. أول تعليق من ميسي على أعمال الشغب في مباراة الأرجنتين والبرازيل |فيديو

قال ليونيل ميسي إن فوز الأرجنتين 1-0 على البرازيل في استاد ماراكانا تم بقمع الأرجنتينيين بعد تأجيل المباراة بسبب شغب الجماهير، مشيرا إلى أن "الانتصار الكبير" كان من الممكن أن ينتهي بـ "مأساة".

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن ميسي قوله: "لقد ذهبنا إلى غرفة تبديل الملابس لأنها كانت أفضل طريقة لتهدئة كل شيء، وكان من الممكن أن ينتهي الأمر بمأساة".

فوز الأرجنتين على البرازيل

وأضاف الفائز بالكرة الذهبية على إنستجرام: :انتصار عظيم في ماراكانا، رغم أنه تم بقمع الأرجنتينيين في البرازيل".

وتابع "لا يمكن التسامح مع هذا، إنه جنون ويجب أن ينتهي الآن!"

أعمال شغب في مباراة الأرجنتين والبرازيل

وتم تأجيل ركلة البداية لمدة نصف ساعة في ريو دي جانيرو حيث اشتبكت جماهير المنافس مع الشرطة، حيث حاول كلا الفريقين تهدئة الوضع قبل العودة في النهاية إلى غرف تبديل الملابس قبل بدء المباراة.

This was what went down in yesterday Brazil 🇧🇷 vs Argentina 🇦🇷 match….



This rivalry is goated 👌👌



NYSC | Come to Chelsea | Kano | Babes | #GoPremium | Igbo | Christopher Nkunku Lisandro Martinez | Mr Bayo | Maldives | Twice as Tall | Yakubu | #SquidGameTheChallenge | Buju… pic.twitter.com/tz4s7SCTxS — Trust Issue (@smart_obafemi) November 22, 2023

وبدأت أعمال الشغب بين الجماهير خلال النشيد الوطني عندما هاجمت الشرطة المشجعين الضيفين باستخدام الهراوات، مما تسبب في مشاجرة جماعية أدت إلى نزول بعض المشجعين إلى أرض الملعب هربا من المشاكل في المدرجات.

وبمجرد أن هدأت المشكلة، حسمت ضربة رأس نيكولاس أوتاميندي في الشوط الثاني من ركلة ركنية المباراة، بينما تلقى البرازيلي جولينتون بطاقة حمراء بسبب تدخله على رودريجو دي بول في وقت متأخر من المباراة.

الهزيمة الثالثة للبرازيل

وحكمت الخسارة على أصحاب الأرض بالهزيمة الثالثة على التوالي في تصفيات كأس العالم والأولى على الإطلاق على أرضهم حيث منيت البرازيل بأول هزيمة لها على الإطلاق على أرضها في تصفيات كأس العالم أمس الأول الثلاثاء، حيث فازت الأرجنتين 1-0 في ليلة مليئة بالعنف والفوضى على ملعب ماراكانا الشهير.

وضمنت رأسية المدافع نيكولاس أوتاميندي المرتفعة في الدقيقة 63 ثلاث نقاط تاريخية للأرجنتين وحكمت على البرازيل بالهزيمة الثالثة على التوالي في التصفيات للمرة الأولى في تاريخ السيليساو.

لكن المباراة خيم عليها العنف في المدرجات مما أخر انطلاقة تصفيات كأس العالم.

وبعد اندلاع القتال بين مجموعتي المشجعين، اللتين كانتا تجلسان معًا في أحد طرفي الملعب، أثناء النشيد الوطني، تحركت الشرطة البرازيلية لقمع أعمال العنف، لكن أسلوبها العنيف مع المشجعين الأرجنتينيين أثار حفيظة ليونيل ميسي والجماهير الأرجنتينية.

Emiliano Martínez stepping in to stop the police from beating Argentina fans



Moment of Brazil vs Argentina

🇧🇷 🆚 🇦🇷pic.twitter.com/gHyRRvNIg9 — Football Enthusiasm (@Footballers501) November 22, 2023

ميسي يطالب بالهدوء

وقاد مهاجم إنتر ميامي أولاً زملائه إلى المدرج الذي كان يدور فيه القتال وناشد الشرطة ومشجعي الأرجنتين، الذين شوهد بعضهم وهم يلقون مقاعد ممزقة على مسؤولي الأمن، من أجل الهدوء.

وتظهر بعض الصور أطفالا يبكون في المدرجات، مع امرأة تحمل طفلا بين ذراعيها وهي تحاول التسلق فوق المقاعد والابتعاد عن العنف.

وفي إحدى اللحظات الرائعة، صعد حارس مرمى أستون فيلا، إيمي مارتينيز، إلى المدرج وسحب ذراع ضابط شرطة لمحاولة منعه من استخدام عصاه ضد مشجع أرجنتيني.

ثم قاد ميسي الفريق خارج الملعب وعاد إلى غرف تغيير الملابس حيث مكثوا لمدة 10 دقائق، بدأت المباراة في النهاية متأخرة 30 دقيقة.

بيان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم

وفي بيان نشر على موقعه على الإنترنت، قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إن المشجعين المختلطين أمر "معتاد" في المباريات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول).

وأضاف البيان: "هذا ليس نموذجا اخترعه الاتحاد البرازيلي أو فرضه". وقال الاتحاد البرازيلي إن 1050 حارس أمن خاص و700 ضابط من الشرطة العسكرية "عملوا على تأمين المباراة".

وأضاف: "لذلك، يؤكد الاتحاد البرازيلي مجددا أن خطة العمل والأمن والعمليات الخاصة بالمباراة تم اتباعها بدقة، كما وافقت عليها الشرطة والسلطات الأخرى".

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، جياني إنفانتينو، الأربعاء، إنه "لا يوجد مكان على الإطلاق للعنف" في كرة القدم.

وقال في بيان: "مثل هذه الأحداث، كما رأينا خلال مباراة تصفيات كأس العالم بين البرازيل والأرجنتين في ملعب ماراكانا، ليس لها مكان في رياضتنا أو مجتمعنا".