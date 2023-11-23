عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مودريتش وكاسميرو وجريزمان.. لاعبون على رادارات الأندية السعودية| اعرف الحكاية

مودريتش
مودريتش

تواصل الأندية السعودية خططها لدعة صفوفها بالمزيد من النجوم سواء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو بختام الموسم الجاري.

وكشف خوسيه فيليكس رئيس تحرير صحيفة ماركا الإسبانية، عن كواليس المفاوضات الجارية في الآونة الأخيرة بين الأندية السعودية وعدد من النجوم العالميين سواء من الليجا أو البريميرليج وكذلك من الدوري الإيطالي.

وأكد فيليكس في تصريحات تليفزيونية: "النصر يفاوض البرازيلي كاسميرو لضمه من مانشستر يونايتد مستغلا عدم ارتياحه مع الشياطين الحمر، وكاسيميرو لم يجد نفسه في ملعب أولد ترافورد، كما كان الحال مع ريال مدريد، وكريستيانو رونالدو هو همزة الوصل بين الطرفين وهو الذي طلب تحديدا كاسميرو وفقا لمقربين من اللاعب".

وتابع: "الهلال سيظفر بخدمات الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، واللاعب لا يمانع. الدوري السعودي سيكون وجهته المقبلة، وفالفيردي فضّل البقاء مع ريال مدريد على العرض الكبير المقدم له من أحد الأندية السعودية".

وعن نجوم أتلتيكو مدريد صرح: "ألفارو موراتا يملك عرضين من السعودية وأمريكا، وجريزمان حصل على عرض سعودي أيضا، لكنه طالب إدارة ناديه مؤخرا بتجديد عقده، واتحاد جدة لم يتواصل مع باولو ديبالا، لكن قد نراه في الفريق السعودي بعد قدوم المدرب مارسيلو جاياردو".

وواصل فيليكس، قائلا: "المشروع السعودي يعجب أي لاعب ومدرب، والأيام المقبلة ستحمل العديد من الأخبار المهمة للجمهور بالمملكة، وسيكون هناك تبادل بين السعودية وإسبانيا فيما يتعلق بالمدربين واللاعبين".

الأندية السعودية الانتقالات الشتوية ماركا الإسبانية كاسميرو كريستيانو رونالدو رونالدو الهلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

السكر رخص بـ 27 جنيه| بشرى سارة للمصريين من الدولة.. واشتريه من هذه الأماكن

الأرصاد تحذر من تأثير هذه الظاهرة الجوية على مناطق بالبلاد| الطقس غدا

بشرى سارة| تراجع مرتقب في أسعار الذهب.. و"التموين" تكشف موعد الانخفاض

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

أونلاين.. خطوات تجديد رخصة السيارة بأسهل طريقة | اعرف التكلفة

ثلاث علامات يرسلها الله لك قبل موتك تنذر بقرب الأجل.. فهل تعرفها؟

تدخل حكومي عاجل يزلزل أسعار السكر.. وطرح الكيلو بـ27 جنيها بعد 50

موضوعات متعلقة

أكثر اللاعبين حقارة.. تغريدة غامضة من نجم الزمالك| من يقصد؟

إعلامي يكشف حقيقة تولى سيد عبد الحفيظ منصب مدير المنتخب

فرج عامر: لاعبان في سموحة مطلوبان في أندية أوروبية وخليجية

نجم عالمي جديد يوافق على الانتقال للدوري السعودي

مدير المنتخب يكشف حقيقة الاعتداء على صلاح في ليبيريا

تحرك جديد من الأهلى ضد عبدالله السعيد

موعد انطلاق دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

مفاجأة سارة من الأهلي لجماهيره بشأن مباراة الاتحاد في دوري مرتبط السلة

ترشيحاتنا

أونلاين.. خطوات تجديد رخصة السيارة بأسهل طريقة | اعرف التكلفة

موقع عبري: اتفاق تبادل الأسرى قد يحتاج لوثيقة موقعة من الطرفين

إطلاق رصاص وسرقة 8 ملايين بيزو..واقعة سطو جديدة على مقربين للأرجنتيني ميسي

خرجت لشراء الطعام.. محاكمة 16 متهما في مصرع الطفلة بسنت ببولاق الدكرور

أكثر اللاعبين حقارة.. تغريدة غامضة من نجم الزمالك| من يقصد؟

موقع أمريكي يكشف سبب تأخر صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصرع 4000 فلسطيني غير كاف.. فيديو لمستشار وصاحب عربة طعام يثير الجدل

طريقة عمل المكرونة الوايت صوص

تعرف على فوائد القرنفل للشعر

إحنا متنا.. مقطع فيديو لنازحة فلسطينية يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

فيديو

جنون.. أول تعليق من ميسي على أعمال الشغب في مباراة الأرجنتين والبرازيل |فيديو

مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

أنا مش شيخ يا جماعة..تامر حسني ينشر بوست بـ1000 خطبة عن الصلاة «فيديوجراف»

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن متحور كورونا الجديد /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ