مودريتش وكاسميرو وجريزمان.. لاعبون على رادارات الأندية السعودية| اعرف الحكاية

تواصل الأندية السعودية خططها لدعة صفوفها بالمزيد من النجوم سواء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو بختام الموسم الجاري.

وكشف خوسيه فيليكس رئيس تحرير صحيفة ماركا الإسبانية، عن كواليس المفاوضات الجارية في الآونة الأخيرة بين الأندية السعودية وعدد من النجوم العالميين سواء من الليجا أو البريميرليج وكذلك من الدوري الإيطالي.

وأكد فيليكس في تصريحات تليفزيونية: "النصر يفاوض البرازيلي كاسميرو لضمه من مانشستر يونايتد مستغلا عدم ارتياحه مع الشياطين الحمر، وكاسيميرو لم يجد نفسه في ملعب أولد ترافورد، كما كان الحال مع ريال مدريد، وكريستيانو رونالدو هو همزة الوصل بين الطرفين وهو الذي طلب تحديدا كاسميرو وفقا لمقربين من اللاعب".

وتابع: "الهلال سيظفر بخدمات الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، واللاعب لا يمانع. الدوري السعودي سيكون وجهته المقبلة، وفالفيردي فضّل البقاء مع ريال مدريد على العرض الكبير المقدم له من أحد الأندية السعودية".

وعن نجوم أتلتيكو مدريد صرح: "ألفارو موراتا يملك عرضين من السعودية وأمريكا، وجريزمان حصل على عرض سعودي أيضا، لكنه طالب إدارة ناديه مؤخرا بتجديد عقده، واتحاد جدة لم يتواصل مع باولو ديبالا، لكن قد نراه في الفريق السعودي بعد قدوم المدرب مارسيلو جاياردو".

وواصل فيليكس، قائلا: "المشروع السعودي يعجب أي لاعب ومدرب، والأيام المقبلة ستحمل العديد من الأخبار المهمة للجمهور بالمملكة، وسيكون هناك تبادل بين السعودية وإسبانيا فيما يتعلق بالمدربين واللاعبين".