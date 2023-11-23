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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

احترس من التخاريف| خوارزمية الفيسبوك تسيطر على الملايين..فهل غرضها مسح القضية الفلسطينية

فيسبوك
فيسبوك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية عبر تطبيق فيسبوك الملايين من البوستات التي أطلق عليها اسم "خوارزمية فيسبوك"، ومن خلال هذا الموضوع سوف نوضح لكم حقيقة هذه البوستات المتداولة.

فيسبوك 

خوارزمية فيسبوك

كشف المهندس وليد حجاج، الخبير التكنولوجي وخبير أمن المعلومات وعضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة، حقيقة منشور "خوارزمية فيسبوك" المنتشر هذه الأيام على موقع التواصل الاجتماعي، والذي يطلب من المستخدمين إعادة نسخه ونشره، حمايةً من تحديث يقوم به "فيسبوك" يعد انتهاكًا للخصوصية.

وقال "حجاج" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات" على شاشة النهار، اليوم الثلاثاء، إن المنشورات المنتشرة بخصوص "خوارزمية فيسبوك"، والتي يطلب البعض نسخها وإعادة نشرها، عارية تمامًا من الصحة.

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وأضاف أن البعض يدعي كتابة منشورات عبر استخدام (حروف وأرقام ورموز) للتحايل على "خوارزميات فيسبوك"، وهذا أمر عار تمامًا من الصحة، متابعًا: "كل الكلام ده ليس له أي تأثير، كل هدفها عمل ترافيك وترند عند الشخص اللي منزلها".

وأوضح خبير أمن المعلومات أن فيسبوك وجوجل وغيرها من التطبيقات والمنصات الإلكترونية ليس هدفها خدمة المجتمع، إذ لديها أهداف سياسية واقتصادية، وهي عبارة عن أسلحة تستغل ما بين الدول.

فيسبوك 

خوارزميات فيسبوك والقضية الفلسطينية

وانتشرت خلال الأيام الماضية منشورات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تفيد بتغيير "فيسبوك" الخوارزميات ما أدى إلى عدم ظهور المنشورات للمتابعين، وربط البعض التعديل الجديد لـ"خوارزميات فيسبوك" لحجب المنشورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والتضامن مع أحداث حرب غزة.

وأشار خبير أمن المعلومات إلى أن استخدام بعض الطرق للتحايل على"فيسبوك" مثل رسم البطيخة -في إشارة إلى ألوان علم فلسطين- أو إشارة معينة يفهم منها الكلام، بنشر منشورات دعم غزة، لن ينجح على المدى الطويل، لأن الذكاء الاصطناعي يتعلم مع الوقت، وبعد ذلك سيرصد هذه الطرق.

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