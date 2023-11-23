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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فصائل فلسطينية تستهدف آليتين عسكريتين في اشتباكات عنيفة مع الاحتلال

الفصائل الفلسطينية
الفصائل الفلسطينية

أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف آليتين عسكريتين للاحتلال الإسرائيلي بعد اشتباكات عنيفة في محاور التقدم شمال قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

 

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ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن قواته قامت بالهجوم على ما يقرب من 300 هدف لحركة "حماس"، من بينها مراكز قيادة عسكرية ومخازن أسلحة، خلال يوم.

 

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان، نشر عبر قناته على تطبيق "تلجرام"، أنه "خلال عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، تمت مهاجمة الأهداف من الجو، في اليوم الأخير، بما في ذلك مقر العمليات، وأنفاق قتالية تحت الأرض، بالإضافة إلى مستودعات ومواقع تصنيع للعبوات الناسفة ومواقع إطلاق مضادات للدبابات".

 

وأضاف البيان: "تم القضاء على عدد من الخلايا الإرهابية،عن بعد، بواسطة الطائرات والدبابات، خلال معارك شمالي قطاع غزة، بتوجيه من مقاتلي لواء جولاني".

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