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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

القهوة وكورونا.. هل تناول كوب منها يوميا يقلل خطر الإصابة بالفيروس؟

القهوة
القهوة

دراسة حديثة نشرت في مجلة Cell and Bioscience، حيث حاول الباحثون اكتشاف ما إذا كانت القهوة لها تأثيرات مثبطة ضد فيروس كورونا المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة 2 (SARS-CoV-2).

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وظهرت عدة أنواع مختلفة من فيروس سارس-كوف-2 خلال جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19).

وتتضاءل الحماية التي توفرها اللقاحات بمرور الوقت، ما يدفع إلى تقديم لقاحات معززة، علاوة على ذلك، يمكن أن يؤثر النظام الغذائي على كفاءة الإصابة بـ SARS-CoV-2.

وتشير التقارير الأخيرة إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالبوليفينول والنشاط البدني يمكن أن يؤدي إلى استجابة مناعية نشطة ويقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة.

القهوة هي واحدة من المشروبات الأكثر استهلاكًا وتحتوي على مادة البوليفينول، مثل حمض الكافيين وحمض الكلوروجينيك (CGA)، ومضادات الأكسدة مثل تريجونلين، والميلانويدين، والكافيستول.

وكشفت إحدى الدراسات أن استهلاك القهوة (فنجان واحد على الأقل يوميًا) ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بفيروس كوفيد-19 بنسبة 10%.

القهوة البوليفينول مناعية فيروس كورونا القهوة وفيروس كورونا

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