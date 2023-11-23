لن تصدق.. الجفاف يصيبك بأمراض خطيرة | تفاصيل

نشرت الدكتورة سهام سوقية منشور جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضحت سهام سوقية ، عن تأثير الجفاف على الصحة ، أحياناً لا نحصل على كفايتنا من الماء، وهو أمر قد تكون له عواقب وخيمة على الصحة.

إذا كانت مستوياتك من الطاقة منخفضة و تشعر بالتعب فنقص الماء والجفاف الخفيف أحد أسباب هذا التعب

يمكن أن يشعرك الجفاف

بالتعب والصداع

ويؤثر على مزاجك وتركيزك وطاقتك

-- جفاف الفم . امساك . ضعف في العضلات . بشرة جافة

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إذا كنت تعاني من الجفاف المزمن

فيمكن تطور الحالات الصحية

قد تستمر الأعراض مثل الغثيان والصداع والدوخة والتشنج العضلي أو تزداد مع تقدم الجفاف.

وتصاب بما يلي:

-- انخفاض وظائف الكلى

-- حصى الكلى

-- ارتفاع ضغط الدم

-- التهابات المسالك البولية

-- فشل معوي

و المعدل الطبيعي الوسطي بين 8 الى 10 أكواب ،فليس هناك صيغة او قاعدة ثابته تطبق او تناسب الجميع، لذلك وضعت المنظمات الصحية

معدل وسطي تقريبي وهو من 8 الى 10 أكواب في اليوم.