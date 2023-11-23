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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق.. الجفاف يصيبك بأمراض خطيرة | تفاصيل

الجفاف
الجفاف

نشرت الدكتورة سهام سوقية منشور جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضحت سهام سوقية ، عن تأثير الجفاف على الصحة ، أحياناً لا نحصل على كفايتنا من الماء، وهو أمر قد تكون له عواقب وخيمة على الصحة.

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إذا كانت مستوياتك من الطاقة منخفضة و تشعر بالتعب فنقص الماء والجفاف الخفيف أحد أسباب هذا التعب
يمكن أن يشعرك الجفاف
بالتعب والصداع 
ويؤثر على مزاجك وتركيزك وطاقتك
-- جفاف الفم . امساك . ضعف في العضلات . بشرة جافة 
.
إذا كنت تعاني من الجفاف المزمن 
فيمكن تطور الحالات الصحية
قد تستمر الأعراض مثل الغثيان والصداع والدوخة والتشنج العضلي أو تزداد مع تقدم الجفاف.

وتصاب بما يلي:

-- انخفاض وظائف الكلى
-- حصى الكلى
-- ارتفاع ضغط الدم
-- التهابات المسالك البولية
-- فشل معوي

و المعدل الطبيعي الوسطي بين 8 الى 10 أكواب ،فليس هناك صيغة او قاعدة ثابته تطبق او تناسب الجميع، لذلك وضعت المنظمات الصحية 
معدل وسطي تقريبي وهو من 8 الى 10 أكواب في اليوم.

الجفاف الكلى ضغط الدم المسالك البولية الماء

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