لن تصدق.. الجفاف يصيبك بأمراض خطيرة | تفاصيل

نشرت الدكتورة سهام سوقية منشور جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأوضحت سهام سوقية ، عن تأثير الجفاف على الصحة ، أحياناً لا نحصل على كفايتنا من الماء، وهو أمر قد تكون له عواقب وخيمة على الصحة.
إذا كانت مستوياتك من الطاقة منخفضة و تشعر بالتعب فنقص الماء والجفاف الخفيف أحد أسباب هذا التعب
يمكن أن يشعرك الجفاف
بالتعب والصداع
ويؤثر على مزاجك وتركيزك وطاقتك
-- جفاف الفم . امساك . ضعف في العضلات . بشرة جافة
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إذا كنت تعاني من الجفاف المزمن
فيمكن تطور الحالات الصحية
قد تستمر الأعراض مثل الغثيان والصداع والدوخة والتشنج العضلي أو تزداد مع تقدم الجفاف.
وتصاب بما يلي:
-- انخفاض وظائف الكلى
-- حصى الكلى
-- ارتفاع ضغط الدم
-- التهابات المسالك البولية
-- فشل معوي
و المعدل الطبيعي الوسطي بين 8 الى 10 أكواب ،فليس هناك صيغة او قاعدة ثابته تطبق او تناسب الجميع، لذلك وضعت المنظمات الصحية
معدل وسطي تقريبي وهو من 8 الى 10 أكواب في اليوم.