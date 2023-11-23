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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق.. سبب غير متوقع وراء تنميل الوجه

تنميل الوجه
تنميل الوجه

يمكن أن يحدث وخز الوجه في العديد من الحالات، مثل شلل الوجه أو القلق أو الصداع النصفي أو خلل في المفصل الصدغي الفكي أو العدوى أو التهاب الأعصاب.

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يشعر بعض الأشخاص بالوخز بعد جراحة الأسنان، على سبيل المثال، والذي يمكن أن يكون مصحوبًا بأعراض أخرى مثل الصداع أو طنين الأذن.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون وخز الوجه علامة على حالة صحية أكثر خطورة، مثل السكتة الدماغية.

عادة ما يتم الشعور بهذا النوع من الوخز على جانب واحد من الجسم ويحدث مع أعراض مثل صعوبة التحدث أو الابتسام .

القلق
يمكن أن تسبب نوبة القلق أو التوتر تغيرًا في الحساسية والوخز في أجزاء كثيرة من الجسم، سيبلغ العديد من المرضى الذين لديهم تاريخ من القلق عن وخز في الوجه أو اللسان أو الرأس.

مشاكل الأسنان 
السبب الشائع لوخز الوجه أو الرأس هو مشكلة الأسنان، مثل التجاويف أو التهاب لب السن أو خراج الأسنان، هذه يمكن أن تحفز العصب وتسبب الخدر والألم.

 

الوجة وخز الوجه الاسنان القلق الصداع التهاب الأعصاب

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