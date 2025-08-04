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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الشباب في الصفوف الأولى أمام لجان انتخابات الشيوخ بالتجمع الخامس

مراسلة صدى البلد
مراسلة صدى البلد
هاجر ابراهيم

قالت نورهان عادل، مراسلة صدى البلد من محافظة القاهرة، إنها تتواجد الآن أمام إحدى اللجان الانتخابية بمدرسة "سيزا النبراوي" بالتجمع الخامس، وذلك لمتابعة اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في دورته الثانية.

وأضافت مراسلة صدى البلد، خلال تغطية انتخابات مجلس الشيوخ مع الإعلامية نهاد سمير، والإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن توافد المواطنين بدأ بالفعل، وأغلبهم من فئة الشباب، ما يعكس الوعي الوطني والرغبة في المشاركة الفاعلة في الاستحقاق الدستوري.

وأوضحت أن القضاة والمسؤولين عن تنظيم العملية الانتخابية وصلوا إلى مقار اللجان منذ ساعات الصباح الأولى، وذلك لضمان جاهزية اللجان وبدء التصويت في موعده المقرر.

وأشارت إلى أن المقر الانتخابي مجهز بالكامل لاستقبال الناخبين، ويتضمن صناديق الاقتراع وبطاقات التصويت والأحبار اللازمة، إضافة إلى أقلام الكتابة، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية تؤمن محيط اللجان بالكامل، وتنتشر في الشوارع المؤدية إليها لمنع التكدسات المرورية وضمان انسيابية الحركة وسلاسة العملية الانتخابية.

وأشارت نورهان عادل، إلى أن الأجواء إيجابية ومنظمة، وأن الجميع في حالة استعداد تام لإنجاح هذا الاستحقاق، مؤكدة استمرار المتابعة والتغطية على مدار اليوم لرصد تفاصيل العملية الانتخابية من قلب الحدث.

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