وزير العمل من لجنته بالتجمع: انتخابات مجلس الشيوخ رسالة طمأنة واستقرار

أدلى وزير العمل محمد جبران، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، صباح اليوم الإثنين، باللجنة الانتخابية، بمقر مدرسة فاطمة عنان الإعدادية، بالتجمع الخامس، وذلك في إطار مشاركة وزراء الحكومة في هذا الاستحقاق الدستوري، ولتأكيد أهمية الدور الوطني الذي تقوم به مؤسسات الدولة والمواطنون في دعم الحياة السياسية والنيابية في مصر.

وقال الوزير جبران - خلال تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته، إن إجراء هذه الانتخابات التي تنعقد في ظل التحديات الراهنة تُعد رسالة طمأنة، واستقرار، وتُظهر للعالم أجمع أن مصر تسير في إطار دستوري وقانوني منظم، وأن المشاركة الشعبية دليل على الوعي والمسؤولية الوطنية.

كما تعد الانتخابات تجديد للثقة في القيادة السياسية، وفي كافة السياسيات التنموية التي تشهدها مصر، وهي تبني جمهوريتها الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وحث الوزير جبران، الشعب المصري العظيم وفي القلب منه الملايين من العمال، بالمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومي الإثنين والثلاثاء "4 و 5 أغسطس الجاري.

وأشار إلى أن المشاركة حق دستوري وواجب وطني، وأنه على كل مواطن أن يستفيد من المناخ الديمقراطي ،وثقافة" الحوار الاجتماعي "،في كافة المجالات ، الذي تتميز به مصر في عهد فخامة الرئيس السيسي.

وزير العمل يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وزير العمل يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وزير العمل يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وزير العمل يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وزير العمل يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وزير العمل يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وزير العمل يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وزير العمل يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025