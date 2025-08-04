تقام اليوم الاثنين العديد من المباريات القوية في مختلف ملاعب العالم، حيث تخوض الأندية استعدادت قوية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد موسم 2025-26.
مواعيد مباريات اليوم 4-8-2025 والقنوات الناقلة
أمم أفريقيا للمحليين
النيجر vs غينيا - الساعة 5 عصرا - وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6.
أوغندا vs الجزائر - 8 مساءاً - وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6.
مواعيد المباريات الودية
نابولي vs كاسيرتانا - الساعة 11 صباحا
برشلونة vs دايجو - الساعة 2 ظهرا
ليفربول vs أتليتك بلباو - الساعة 7 مساءاً
إشبيلية vs القادسية السعودي - الساعة 10 مساءًا