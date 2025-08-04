تقام اليوم الاثنين العديد من المباريات القوية في مختلف ملاعب العالم، حيث تخوض الأندية استعدادت قوية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد موسم 2025-26.

مواعيد مباريات اليوم 4-8-2025 والقنوات الناقلة

أمم أفريقيا للمحليين

النيجر vs غينيا - الساعة 5 عصرا - وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6.

أوغندا vs الجزائر - 8 مساءاً - وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6.

مواعيد المباريات الودية



نابولي vs كاسيرتانا - الساعة 11 صباحا

برشلونة vs دايجو - الساعة 2 ظهرا

ليفربول vs أتليتك بلباو - الساعة 7 مساءاً

إشبيلية vs القادسية السعودي - الساعة 10 مساءًا