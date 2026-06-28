أوجستي بوش يعلن قائمة منتخب السلة لتصفيات النافذة الثالثة لكأس العالم 2027

أعلن أوجستي بوش المدير الفني لـ منتخب مصر لكرة السلة، قائمة الفراعنة التي تستعد لخوض تصفيات النافذة الثالثة لكأس العالم 2027، والتي تقام في دولة أنجولا في الفترة من 1 حتى 5 يوليو المقبل.

ويرأس بعثة منتخب مصر في أنجولا، الكابتن طارق السعيد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركة في التصفيات كل من: عمرو الجندي، عاصم مرعي، عمر طارق، أنس أسامة، إيهاب أمين، محمد طه، بيبو زهران، آدم موسى، إسماعيل مسعود، خالد عبدالناصر، ياسين شيخو، حمد فتحي.

ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب المصري الأول للرجال كل من: أوجستي بوش مديرًا فنيًا، ألفريد بوش مدربًا، وائل بدر مدربًا، رامي جنيدي مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، أحمد فايق مخططًا للأحمال، عبدالرحمن الجلاد محللًا للأداء، علي موسى أخصائيًا للاستشفاء، سامح صلاح مديرًا إداريًا.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني خاض معسكرًا داخليًا في صالة الدكتور حسن مصطفى تخلله بعض المباريات الودية القوية التي تجهز الفراعنة لخوض الاستحقاقات المقبلة.