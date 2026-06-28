سفير أمريكي: سنستمر في ضرب البُنى التحتية العسكرية لإيران إذا استمرت في تهديدها لحركة الملاحة

أكد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز اليوم أن واشنطن ستستمر في ضرب البُنى التحتية العسكرية في إيران في حال استمرت في تهديدها لحركة الملاحة في مضيق هرمز.

وقال والتز - في تصريح له اليوم /الأحد/ - إنه "إذا كان النظام الإيراني يظن ولو للحظة أن الرئيس دونالد ترامب سيقف مكتوف الأيدي، بينما تستمر إيران في مهاجمة السفن التجارية الدولية أو القواعد العسكرية الأمريكية دون رد، فهو مخطئ تماماً".