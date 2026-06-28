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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات الروسية تسيطر على بلدتين جديدتين في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبيتروفسك

القوات الروسية تسيطر على بلدتين جديدتين في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبيتروفسك
القوات الروسية تسيطر على بلدتين جديدتين في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبيتروفسك
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأحد/ ، أن القوات المسلحة التابعة لها، سيطرت بعد عمليات مكثفة، على بلدتي بيسانتسي التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، ونوفوسيلوفكا التابعة لمقاطعة زابوروجيه، إضافة لتحقيق تقدم ملحوظ على جميع جبهات القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وكشفت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أن وحدات الاقتحام التابعة للواء البنادق الآلية المنفصل 36 التابع للجيش المشترك 29 من قوات مجموعة "الشرق" قد اخترقت الدفاعات الأوكرانية المتراصة وسيطرت على بلدة بيسانتسي بالكامل، والقضاء على ما يصل إلى فصيل كامل (نحون 40 عنصرا) من القوات المسلحة الأوكرانية.
ولفت البيان إلى أن السيطرة على بيسانتسي سمح لوحدات من قوات مجموعة "الشرق" بالسيطرة على خط ذي أهمية تكتيكية، مما أدى إلى زعزعة استقرار دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية بشكل كبير، ومهّد الطريق لمزيد من التقدم الواثق للقوات وتوسيع نطاق السيطرة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وأضاف البيان أن وحدات الاقتحام التابعة للواء البنادق الآلية الثامن والثلاثين للحرس، التابع للجيش الخامس والثلاثين للحرس المشترك، من مجموعة قوات الشرق سيطرت على بلدة نوفوسيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه، ودحرت القوات الأوكرانية من مواقعها المحصنة، وتم تدمير أكثر من فصيل من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، مشيرا إلى أن السيطرة على البلدة تُتيح لوحدات مجموعة قوات "الشرق" زيادة الضغط على الدفاعات الأوكرانية، وتهيئة الظروف لمزيد من التقدم في مقاطعة زابوروجيه.
ونوه إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات الشرق، بلغت عموما أكثر من 490 جندياً.
وبحسب البيان، واصلت القوات المسلحة الروسية تقدمها غربًا في كراسني ليمان في دونيتسك، مدمرة تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية؛ وسيطرت على خمس نقاط قوية واستولت خلال 24 ساعة على 59 مبنى، وكبدت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكريا، ليصل إجمالي الخسائر الأوكرانية في منطقة نفوذ قوات الغرب إلى 300 جندي.
كما تُجري وحدات الهجوم التابعة لمجموعة قوات الجنوب، في مدينة كونستانتينوفكا في دونيتسك، عمليات هجومية نشطة في جميع الاتجاهات، وتواصل تطهير المنطقة والقضاء على مجموعات القوات الأوكرانية المتفرقة في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة، وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم السيطرة على 26 مبنى، والقضاء على ما يصل إلى 100 فرد من القوات المسلحة الأوكرانية، ليصل إجمالي الخسائر الأوكرانية، في منطقة مسئولية مجموعة قوات الجنوب، أكثر من 210 جنود.
وأضاف البيان، أن خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسئولية قوات الشمال بلغت أكثر من 210 عناصر، كما بلغت الخسائر الأوكرانية ما يصل إلى 300 جندي، في منطقة نفوذ قوات المركز، وما يصل إلى 40 جندياً في منطقة نفوذ قوات دنيبر".
وأشارت "الدفاع" الروسية، في بيانها، إلى أن القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية قامت بتدمير طائرتين من طراز ميج-29 تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية أثناء وجودهم في المطار، وقصفت مناطق تخزين القوارب المسيرة، ومستودعا لقطع الغيار والتجميعات الخاصة بها، ومرافق البنية التحتية للوقود والطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي سبع قنابل جوية موجهة، وصاروخ "هيمارس"، و590 طائرة دون طيار.

وزارة الدفاع الروسية القوات المسلحة عمليات مكثفة مقاطعة دنيبروبيتروفسك ونوفوسيلوفكا التابعة لمقاطعة زابوروجيه منطقة العملية العسكرية الخاصة زعزعة استقرار دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية

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