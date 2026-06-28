علاء مكادي: ثورة 30 يونيو أعادت للدولة المصرية هويتها

أكد علاء مكادي، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، أن ثورة 30 يونيو ستظل واحدة من أعظم المحطات الوطنية في تاريخ مصر الحديث؛ بعدما نجح الشعب المصري في استعادة دولته والحفاظ على هويتها الوطنية، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من البناء والتنمية الشاملة تحت مظلة الجمهورية الجديدة.

وقال مكادي، في بيان له اليوم، إن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد حراك شعبي، بل كانت تعبيرًا صادقًا عن إرادة المصريين في حماية وطنهم ومؤسساته الوطنية، لتصبح نقطة الانطلاق نحو مسيرة غير مسبوقة من الإنجازات في مختلف القطاعات، شملت تطوير البنية التحتية، وإطلاق المشروعات القومية الكبرى، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات، ومنها محافظة المنيا.

مواجهة تحديات داخلية وخارجية

وأضاف أمين حزب حماة الوطن بالمنيا أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في مواجهة تحديات داخلية وخارجية ، بالتوازي مع تنفيذ برنامج تنموي طموح أسهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق معدلات نمو رغم الأزمات العالمية المتلاحقة، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات يعكس قوة مؤسسات الدولة وقدرتها على تجاوز التحديات.

أهمية الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية

وأشار مكادي إلى أن الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو هذا العام يأتي في ظل ظروف إقليمية شديدة التعقيد تشهدها المنطقة، وهو ما يؤكد أهمية الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والالتفاف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، باعتبار أن الأمن والاستقرار يمثلان الركيزة الأساسية لاستكمال مسيرة التنمية.

وأوضح أن محافظة المنيا، شأنها شأن باقي محافظات الجمهورية، حصدت ثمار الجمهورية الجديدة من خلال تنفيذ العديد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومشروعات البنية الأساسية والخدمات، بما انعكس بصورة مباشرة على تحسين جودة الحياة للمواطنين.

واختتم علاء مكادي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمضي بثبات نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي نجح في ترسيخ مكانة الدولة المصرية إقليميًا ودوليًا، وجعلها طرفًا رئيسيًا في دعم الأمن والاستقرار وتسوية الأزمات، بما يعزز من مكانتها ودورها المحوري في المنطقة.