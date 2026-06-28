قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس كوريا الجنوبية يطالب بالتحقيق في أسباب الخروج المبكر من كأس العالم
فنزويلا .. ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 1450 قتيلا
رئيس هيئة قناة السويس: زيادة الإيرادات 23 % بقيمة 4 مليارات دولار
قناة السويس: 23% زيادة في الإيرادات وعودة قوية للملاحة العالمية عبر المجرى الملاحي
حالة الطقس غدًا الإثنين 29 يونيو 2026.. الأرصاد تحذر من الرطوبة
حالة الطقس غدًا.. شديد الحرارة والمحسوسة بالقاهرة تلامس الـ40 درجة
التحقيقات جارية.. فضيحة «اغتصاب» تزلزل منتخب أصبح مفاجأة كأس العالم 2026
رئيس هيئة قناة السويس: ارتفاع قياسي في أعداد السفن والإيرادات.. وعودة الخطوط الملاحية الكبرى
العكاري: الإخوان الحاضنة الفكرية للتنظيمات الإرهابية.. ومصر أفشلت مخططها
ضبط 17 طن دواجن ولحم مفروم وكبده غير صالحة في العاشر من رمضان
إسرائيل تعلن إنهاء حياة المتهم بمقتل ضابط في جنوب لبنان
سنكون أمام قنبلة موقوتة.. برلماني: التصالح على الجراجات كارثة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

علاء مكادي: ثورة 30 يونيو أعادت للدولة المصرية هويتها

النائب علاء مكادي
النائب علاء مكادي
حسن رضوان

أكد علاء مكادي، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، أن ثورة 30 يونيو ستظل واحدة من أعظم المحطات الوطنية في تاريخ مصر الحديث؛ بعدما نجح الشعب المصري في استعادة دولته والحفاظ على هويتها الوطنية، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من البناء والتنمية الشاملة تحت مظلة الجمهورية الجديدة.

وقال مكادي، في بيان له اليوم، إن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد حراك شعبي، بل كانت تعبيرًا صادقًا عن إرادة المصريين في حماية وطنهم ومؤسساته الوطنية، لتصبح نقطة الانطلاق نحو مسيرة غير مسبوقة من الإنجازات في مختلف القطاعات، شملت تطوير البنية التحتية، وإطلاق المشروعات القومية الكبرى، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات، ومنها محافظة المنيا.

مواجهة تحديات داخلية وخارجية

وأضاف أمين حزب حماة الوطن بالمنيا أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في مواجهة تحديات داخلية وخارجية ، بالتوازي مع تنفيذ برنامج تنموي طموح أسهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق معدلات نمو رغم الأزمات العالمية المتلاحقة، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات يعكس قوة مؤسسات الدولة وقدرتها على تجاوز التحديات.

أهمية الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية 

وأشار مكادي إلى أن الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو هذا العام يأتي في ظل ظروف إقليمية شديدة التعقيد تشهدها المنطقة، وهو ما يؤكد أهمية الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والالتفاف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، باعتبار أن الأمن والاستقرار يمثلان الركيزة الأساسية لاستكمال مسيرة التنمية.

وأوضح أن محافظة المنيا، شأنها شأن باقي محافظات الجمهورية، حصدت ثمار الجمهورية الجديدة من خلال تنفيذ العديد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومشروعات البنية الأساسية والخدمات، بما انعكس بصورة مباشرة على تحسين جودة الحياة للمواطنين.

واختتم علاء مكادي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمضي بثبات نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي نجح في ترسيخ مكانة الدولة المصرية إقليميًا ودوليًا، وجعلها طرفًا رئيسيًا في دعم الأمن والاستقرار وتسوية الأزمات، بما يعزز من مكانتها ودورها المحوري في المنطقة.

علاء مكادي ثورة 30 يونيو محافظة المنيا إرادة المصريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

سعر الذهب عيار 21

تراجع 1900 جنيه.. سعر الذهب عيار 21 يفاجئ السوق بعد الهبوط الكبير من القمة

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

متجوزة 3 مرات.. شاب قاصر يتزوج من سيدة عرفي ومفاجآت صادمة بعد حملها

متجوزة 3 مرات.. قاصر يتزوج عرفي ويرفض إثبات نسب الطفل ومفاجآت صادمة عن الزوجين

امتحانات الثانوية العامة

طويل وصعب.. أمهات مصر : شكاوى من امتحان عربي الثانوية العامة اليوم

حسام حسن وفوكس

تصريحات مثيرة لمدرب أستراليا قبل مواجهة منتخب مصر

مرموش

مانشستر سيتي يغير موقفه من عمر مرموش ويتمسك باستمراره مع الفريق

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

قبل أن تُزف إلى بيت الزوجية.. تدخل عاجل ينقذ طفلة من الزواج المبكر في سوهاج

محافظ الغربية

مفيش تراكمات تاني.. محافظ الغربية: المتابعة اليومية تحقق نقلة حقيقية في مستوى النظافة

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين

بالصور

ضبط 17 طن دواجن ولحم مفروم وكبده غير صالحة في العاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

محافظ الشرقية يتفقد جاهزية المعدات لتنفيذ فعاليات التدريب العملي المشترك «صقر ١٦٩»

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يستقبل وفد مدارس ساكسوني الزراعية التكنولوجية التطبيقية لتعزيز التعاون المشترك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

السيارات الكهربائية تستحوذ على نصف مبيعات المركبات بحلول 2035

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

الحسن عادل

أغنية "إحنا الأبطال" لـ الحسن عادل تتصدر ترند رقم واحد على يوتيوب

أغنية بحرية

«بحرية» لـ شيرين عبدالوهاب ومحمد حماقي تتجاوز 13 مليون مشاهدة واستماع خلال شهر

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

المتهمة

عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد