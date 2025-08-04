انطلاق أعمال غرفة عمليات حزب حماة الوطن لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025

انطلقت قبل قليل أعمال غرفة عمليات حزب حماة الوطن، لمتابعة سير العملية الانتخابية، لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

يأتي ذلك بالتزامن مع فتح لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحاً، مع انطلاق العرس الديمقراطي بكافة أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، اللواء طارق نصير الأمين العام، الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد - أمين التنظيم، النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، الأستاذ هاني العتال، مساعد رئيس الحزب، أمين أمانة الإعلام المركزية، العميد أحمد الأشموني، أمين العلاقات العامة، المهندس كريم إمام، أمين الشباب، والمحاسب محمد الحداد، أمين العمال.