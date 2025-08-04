توافد كثيف للسيدات على لجان محيط ساحل طهطا في انتخابات مجلس الشيوخ بسوهاج

شهدت لجان الانتخابات بمحيط قرية ساحل طهطا بمحافظة سوهاج، منذ قليل، توافدًا ملحوظًا من السيدات للإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس الشيوخ.

وسط أجواء من الانضباط والتنظيم داخل وخارج المقار الانتخابية، وذلك في أولى أيام التصويت.

انتخابات الشيوخ 2025 بسوهاج

ورصدت عدسة "صدى البلد" مشهدًا مميزًا لاصطفاف السيدات أمام اللجان منذ الساعات الأولى من فتح أبواب التصويت، حيث حرصن على المشاركة والتعبير عن آرائهن، حاملات أعلام مصر وسط أجواء من الحماس الوطني.

يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق عملية التصويت في كافة مدن ومراكز محافظة سوهاج، التي يبلغ عدد من يحق لهم التصويت بها 3 ملايين و351 ألفًا و183 ناخبًا وناخبة، موزعين على 504 مركزًا انتخابيًا يضم 507 لجنة فرعية.

وشهدت قرى ومراكز المحافظة، منذ الصباح، انتشارًا أمنيًا مكثفًا لتأمين محيط اللجان وتسهيل دخول وخروج الناخبين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، الذي شدد على ضرورة تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان سير العملية الانتخابية دون معوقات.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع لحظة بلحظة مجريات التصويت، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومديريات الخدمات.

وأشار إلى أن المشاركة في الانتخابات تُعد واجبًا وطنيًا يعكس وعي المواطنين بأهمية دورهم في دعم مؤسسات الدولة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، وسط استعدادات مكثفة لضمان الخروج بالعملية الانتخابية في أبهى صورها.