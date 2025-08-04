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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إقبال لافت في انتخابات الشيوخ بمدرسة "أم المؤمنين" بالهرم.. والنساء في الصدارة | صور

توافد السيدات وكبار السن للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ
توافد السيدات وكبار السن للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ
حسن رضوان

شهدت مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات بمنطقة الهرم، التابعة لمحافظة الجيزة، إقبالًا كثيفًا من المواطنين مع انطلاق الساعات الأولى من فتح لجان الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، صباح اليوم الإثنين.

ورصدت عدسة صدى البلد حرص عدد كبير من الناخبين على التوافد المبكر للإدلاء بأصواتهم، وسط حضور لافت من السيدات وكبار السن، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، تيسيرًا لحركة الدخول والخروج من محيط اللجان.

وانطلقت عمليات التصويت داخل مصر في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ومن المقرر أن تستمر حتى التاسعة مساءً، على أن تتواصل غدًا الثلاثاء كآخر أيام التصويت.

وتُجرى الانتخابات داخل 8,825 مقرًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، التي وزعت اللجان الفرعية على 27 دائرة للنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القائمة، بما يضمن التسهيل على الناخبين وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وتخوض "القائمة الوطنية من أجل مصر" السباق الانتخابي لنظام القوائم دون منافسة، إذ يشترط القانون حصولها على نسبة 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات لإعلان فوزها.

أما على مستوى النظام الفردي، فتشهد المنافسة مشاركة قوية بين 424 مرشحًا، منهم 183 مرشحًا مستقلًا، و241 مرشحًا ممثلين لأحزاب سياسية.

وفي محافظة الجيزة، تم تجهيز 492 لجنة فرعية لاستقبال الناخبين، وسط متابعة دقيقة من مختلف الجهات المعنية لتأمين عملية الاقتراع وتيسيرها.

الجيزة مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات الهرم فتح لجان الاقتراع لجان الاقتراع انتخابات مجلس الشيوخ 2025

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