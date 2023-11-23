حزب الله يستهدف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي

أعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المرج، قائلا:"أوقعنا إصابات مباشرة"، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

ومن جانبه صح جيش الاحتلال الإسرائيلي بانه تم إطلاق 35 صاروخا وقذيفة من جنوبي لبنان وتم اعتراض بعضها.

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، عن مصرع 5 عناصر من مقاتليه، بينهم ابن رئيس كتلته النيابية في البرلمان اللبناني، النائب محمد رعد، وذلك بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان، حسب بيان حزب الله.

وأوضح "حزب الله" في بيانه، قائلا: "الجيش الإسرائيلي استهدف مقاتليه وهم في مهمتهم الجهادية في جنوب لبنان، وهم عباس محمد رعد، بسام علي كنجو، محمد حسن أحمد شري، خليل جواد شحيمي، وأحمد حسن مصطفى".