حزب الله يعلن مصرع 5 مجاهدين بينهم ابن قيادي بالبرلمان اللبناني

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، عن مصرع 5 عناصر من مقاتليه، بينهم ابن رئيس كتلته النيابية في البرلمان اللبناني، النائب محمد رعد.

وذلك بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان، حسب بيان حزب الله.



وأوضح "حزب الله" في بيانه، قائلا: "الجيش الإسرائيلي استهدف مقاتليه وهم في مهمتهم الجهادية في جنوب لبنان، وهم عباس محمد رعد، بسام علي كنجو، محمد حسن أحمد شري، خليل جواد شحيمي، وأحمد حسن مصطفى".



وأعلن "حزب الله" في بيانات متتالية، عن استهداف 12 هدفا عسكريا إسرائيليا بينهم مواقع وتجمعات جنود وآليات تابعة لجيش الاحتلال.