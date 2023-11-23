إحالة أوراق المتهم بقـ.تل رئيس جمعية خيرية بفاقوس إلى المفتي

أحالت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله حكمها أوراق شاب متهم بقتل رئيس جمعية خيرية وسرقة أموال الجمعية بفاقوس إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة 16 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم.

تعود احداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة "ياسر إ م" 58 سنة، مشرف نشاط في مدرسة ورئيس جمعية خيرية في فاقوس جثة هامدة.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمود م ع أ ع، 23 سنة، عاطل، كان يتردد بصفة دورية على المجني عليه لصرف مبلغ الإعانة المستحق لوالدته، ويوم الواقعة توجه المتهم إلى المجني عليه حيث كان متواجدًا بمفرده داخل الشقة مقر الجمعية، فغافله المتهم ثم طوق عنقه بحبل حتي أزهق روحه وسرق هاتفه والمبالغ المالية الموجودة بخزينة الجمعية ولاذ بالفرار.

تم ضبط المتهم، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق،على ذمة القضية رقم 519 جنايات قسم شرطة فاقوس والتي أصدرت حكمها المتقدم.