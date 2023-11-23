عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة أوراق المتهم بقـ.تل رئيس جمعية خيرية بفاقوس إلى المفتي

صدى البلد

أحالت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله حكمها أوراق شاب متهم بقتل رئيس جمعية خيرية وسرقة أموال الجمعية بفاقوس إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة 16 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم.

 

تعود احداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة "ياسر إ م" 58 سنة، مشرف نشاط في مدرسة ورئيس جمعية خيرية في فاقوس جثة هامدة.

ضبط 20 طنا من الفاكهة غير الصالحة للاستهلاك خلال حملات رقابية بالشرقية

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمود م ع أ ع، 23 سنة، عاطل، كان يتردد بصفة دورية على المجني عليه لصرف مبلغ الإعانة المستحق لوالدته، ويوم الواقعة توجه المتهم إلى المجني عليه حيث كان متواجدًا بمفرده داخل الشقة مقر الجمعية، فغافله المتهم ثم طوق عنقه بحبل حتي أزهق روحه وسرق هاتفه والمبالغ المالية الموجودة بخزينة الجمعية ولاذ بالفرار.

تم ضبط المتهم، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق،على ذمة القضية رقم 519 جنايات قسم شرطة فاقوس والتي أصدرت حكمها المتقدم.

أحداث الواقعة الأجهزة الامنية المبالغ المالية العثور على جثة المستشار سلامة جاب الله جنايات الزقازيق فضيلة مفتى الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب خلال ساعات وهذا ثمن عيار 21 الآن

حبس الفنان محمد رمضان سنة لنشره أخبار كاذبة

الخارجية القطرية تعلن اتخاذ إجراء جديد مع حماس بشأن الإفراج عن الأسرى

حقق الدوري الإنجليزي للشباب ويريد الأبيض.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

بأسعار وشروط زمان.. فرصة لامتلاك شقة 90 مترًا 3 غرف وصالة جاهزة للتسليم

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

فرج عامر يكشف سبب خوف بعض اللاعبين من التعاقد مع بيراميدز

لعنة “الأبيض” مستمرة| محمود كهربا يواصل دفع فاتورة الزمالك.. وصدمة جديدة تنتظره في يناير

ترشيحاتنا

هل قراءة الفاتحة في الركوع أو السجود كبديل عن التسبيح تبطل الصلاة؟

معلومات الوزراء: الدكتورة ياسمين فؤاد ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لـ «قادة الاستدامة»

انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من مخيم بلاطة في الضفة

استثمارات بالمليارات تنعش خزائن القاهرة.. إشادة دولية بالاقتصاد المصري ومفاجأة لهذه القطاعات

علم مؤسسة أبو العينين يرفرف في سماء الإسماعيلية قبل التوجة إلى رفح

تطور جديد في حبس محمد رمضان سنة لترويجه أخبارا كاذبة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس البحر.. هيدي كرم تثير ضجة في أحدث ظهور| شاهد

الكيلو بـ 12 و27.. انخفاض أسعار السكر وطرح 170 ألف طن بالأسواق

لوك جديد.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها

لأشهى أطباق الفطور.. طريقة عمل البيض بالبسطرمة

فيديو

باباكي فخور بيكي.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بسبب هذه الصورة| ما القصة؟

أبسط حقوقها تحولت لأمنية.. مقطع فيديو لطفلة فلسطينية يفطر القلوب.. شاهد

جنون.. أول تعليق من ميسي على أعمال الشغب في مباراة الأرجنتين والبرازيل |فيديو

مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ