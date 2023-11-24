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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. طرح فيلم Last Call For Istanbul عبر نتفليكس لأول مرة عالميا

last call for istanbul
last call for istanbul

تبدأ منصة نتفليكس عرض الفيلم التركي Last Call For Istanbul الذي يقوم ببطولته نجما مسلسل العشق الممنوع، بيرن سات، وكيفانش تاتليتوغ. 

حرص أبطال فيلم النداء الأخير لاسطنبول Last Call For Istanbul على حضور كل الحفلات والمناسبات ضمن الحملة الدعائية للعمل قبل عرضه للجمهور على نتفليكس. 

وعبرت بيرين سات عن سعادتها للعودة إلى التعاون مع كيفانش تاتيلوغ بعد النجاح الكبير الذي حققاه سويا من خلال مسلسل العشق الممنوع. 

وتمنت بيرن سات أن يقدما سويا مزيدا من الأعمال، وشكرا كيفانش تاتليتوغ الشهير بـ"مهند" على تفانيه في العمل، وحبه للتمثيل من قلبه ما يظهرها بشكل جيد على الشاشة أبطال. 

 

Last Call For Istanbul

تدور أحداث الفيلم حول لقاء بالصدفة  في المطار بشخصين متزوجين، قررا قضاء ليلة لا تنسى في مدينة "نيويورك"، و بينما تقضي سيرين (بيرين سات) ومحمد (كيفانش تاتليتوغ) أفضل لحظات حياتهما معا، هناك مشكلة واحدة فقط تواجههما وهي أن  كلاهما متزوجا.

 

كان كيفانش تاتليتوغ الذي يبلغ من العمر 39 عاما، قد عرف في مصر والوطن العربي بشخصية “مهند” في مسلسل العشق الممنوع، ونور، وحقق نجاحا كبيرا، وله قاعدة جماهيرية كبيرة، ومثله بيرين سات التي حققت انتشارا كبيرا من خلال مسلسل فاطمة أيضا.

نتفليكس بيرين سات مسلسل العشق الممنوع مسلسل فاطمة منصة نتفليكس كيفانش تاتليتوغ

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