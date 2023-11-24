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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قصور الثقافة بسيناء تشارك في مبادرة "معا ضد العنف ضد المرأة"

مشاركة قصر ثقافة
مشاركة قصر ثقافة العريش في مبادرة معا ضد العنف

تشارك  قصر ثقافة العريش  شمال سيناء، انطلاق  في مبادرة معا ضد العنف ضد المرأة المتعارف عليها دوليا بحملة الـ 16 يوم التى تبدأ من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر من كل عام التى تنظمها الوحدة العامة لتكافؤ الفرص لتمكين المرأة بديوان عام المحافظة برئاسة الدكتورة هاجر صالح، تحت رعاية اللواء دكتور أ.ح  محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء , بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمر البسيونى، من خلال اقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله  بفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحانى .

بدأ اللقاء الذي قدمته هدى فاروق إذاعة شمال سيناء، بالسلام الجمهوري، ثم آيات من الذكر الحكيم، أعقبه كلمة رئيس الوحدة العامة لتكافؤ الفرص لتمكين المرأة هاجر صالح التى بدأت حديثها بشكر محافظ شمال سيناء على دعمه الكامل لها وشكر قيادات قصور الثقافة على حسن التعاون والمشاركة الفعالة، .

 

قالت،  بأن المرأة هى الأفق التى تشرق منه شمس السعادة على هذا الكون،  وهى البريد الذى يحمل على يده نعمة الخالق الى المخلوق وانها نصف المجتمع وأحد ركائز الأسرة وبنائها .

وفى هذا السياق، قدمت مدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز عروض فنية متنوعة للأطفال بعنوان " لا للتنمر " و " وعرض صامت "  أعقبهما مواهب للطلاب رهف أحمد عثمان بقصائد شعرية، ويوسف جمال، وعبد الرحمن احمد عودة ومصطفى أحمد عودة  فى الغناء، تلي ذلك فقرات  فنية متنوعة  لفريق المواهب بقصر   ثقافة العريش.

تشجيع الموهوبين:

 

اختتم اللقاء بتكريم محمود حنفي مدير الإدارة القانونية و مدحت نجيب مدرب فريق المواهب بفرع ثقافة شمال سيناء لتميزهم وتحفيزهم وذلك ضمن أهداف وإستراتيجية الهيئة من أجل رعاية وتشجيع الموهوبين فى كافة المجالات الثقافية والفنية .

 

وقد  نظم فرع ثقافة شمال سيناء عددا من الأنشطة الثقافية والفنية منها ورشة فنية إبداعية فى الرسم بقصر ثقافة العريش، و مسابقة فنية فى الرسم بيت ثقافة قاطية أقيمت، كما نظم بيت ثقافة 30 يونية محاضرة ثقافية بمدرسة الشهيد محمد أحمد الثانوية الصناعية المشتركة  بعنوان " نحو جيل أفضل " حاضر فيها سامح حسين مدير المدرسة , وذلك وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

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