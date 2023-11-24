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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

إحالة 12 متعديًا على الأراضي الزراعية للنيابة العامة في الغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تواصل محافظة الغربية حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه يتابع عن كثب على مدار الساعة من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام إزالة التعديات عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة بالحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية.

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وأشار المحافظ، إلى أنه يتم التعامل الفوري مع المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية الرقعة الزراعية، وحظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، مشددا على أنه لا تهاون في التعديات على الأرضي الزراعية لحماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية وردع المخالفين.

 

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وتواصل الجهات التنفيذية بالغربية على مدار اليوم خلال الفترات الصباحية والمسائية تنظيم حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم، وتمكنت الحملات من إزالة 12 حالة  تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة 5أسهم 15قيراطا  وفدان وإزالة 2 مخالفة للبناء على مساحة 2600 م2.
 

إضافة إلى تحويل 12  متعديا على الأراضي الزراعية ومخالفين للبناء للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

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