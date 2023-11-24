عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات إسرائيلية تدخل بلدة قرب جنين في موجة اقتحامات جديدة بالضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، الجمعة، أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة رمانة غرب جنين في الضفة الغربية مدعومة بجرافات عسكرية.

وأشارت الوكالة إلى أن عدد الآليات لا يقل عن 30 اقتحمت البلدة من داخل معسكر سالم، حيث أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن شباناً استهدفوها بعبوات محلية الصنع.

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية إلى 229 شهيدا

قيادي بحركة فتح: استفزاز مشاعر الفلسطينيين في الضفة وراء انفجار 7 أكتوبر

وقالت الوكالة الفلسطينية أيضاً إن شاباً جرح برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس.

وأوضحت الوكالة نقلاً عن مصادر محلية أن قوة عسكرية إسرائيلية راجلة اقتحمت البلدة من حي الضباط، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع اتجاه المواطنين.

وأوضحت أن قوة إسرائيلية أخرى اقتحمت قرية الطبقة جنوب غربي الخليل، حيث اندلعت مواجهات مع المواطنين.

الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية جنين الضفة معسكر سالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تودع أزمة الدولار بقرار جديد.. ماذا فعل رئيس مجلس الوزراء؟

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

أكثر اللاعبين حقارة.. تغريدة غامضة من نجم الزمالك السابق| من يقصد؟

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

مفاجأة مدوية.. صدام بين مجلس الزمالك ومعتمد جمال بسبب هذا اللاعب

الإطاحة بثلاثي بينهم لاعبه المفضل.. كولر يستبعد نجوم الأهلي قبل لقاء ميدياما الغاني

نداء عاجل من كتائب القسام إلى الأردنيين

رفض لاعبي الزمالك .. حقيقة ترشيح سيد عبدالحفيظ كمديرا لمنتخب مصر|تفاصيل

موضوعات متعلقة

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية إلى 229 شهيدا

قيادي بحركة فتح: استفزاز مشاعر الفلسطينيين في الضفة وراء انفجار 7 أكتوبر

ترشيحاتنا

اخبار مصر على مدار 24ساعة.. مصر تعلن تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة وصفقة المحتجزين

دعت عليه فمات.. أمين الفتوى يوضح تصرف الأم تجاه ابنها المدمن

أشعة كونية غامضة تخترق الأرض .. ما القصة؟

رشوان: إدخال 130 ألف لتر سولار وأربع شاحنات غاز من مصر لغزة

قوات إسرائيلية تدخل بلدة قرب جنين في موجة اقتحامات جديدة بالضفة الغربية

بدء غلق محور الفريق كمال عامر بين شارع الهرم ومحطة مترو فيصل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة جدا.. شاهد منى زكي بفستان أسود تشعل السوشيال ميديا

من هو فريق ميدياما المغمور منافس الأهلي.. ولماذا محمد عبد المنعم أغلى من لاعبيه؟

بعد عودة هاني الناظر للجمهور .. اكتشف مضاعفات علاج سرطان الدم

باروكة وميني جيب.. شاهد غادة عبد الرازق بملابس جريئة تثير الجدل بالفيسبوك

فيديو

أرحب بـ الهدنة الإنسانية في غزة.. تصريحات السيسي عن تهجير الفلسطينيين وبدء الهدنة

رقص وزغاريد .. أول لقطات حفل زفاف سمر حمزة لاعبة المصارعة| فيديو وصور

سقط مغشيًا عليه ولا يستطيع القيام بمهامه الوظيفية.. تفاصيل مرض نتنياهو

شقق بأسعار مميزة وبالتقسيط.. مبادرة جديدة من الإسكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

اﻟﻤﺰﻳﺪ