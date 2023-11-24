قوات إسرائيلية تدخل بلدة قرب جنين في موجة اقتحامات جديدة بالضفة الغربية

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، الجمعة، أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة رمانة غرب جنين في الضفة الغربية مدعومة بجرافات عسكرية.

وأشارت الوكالة إلى أن عدد الآليات لا يقل عن 30 اقتحمت البلدة من داخل معسكر سالم، حيث أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن شباناً استهدفوها بعبوات محلية الصنع.

وقالت الوكالة الفلسطينية أيضاً إن شاباً جرح برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس.

وأوضحت الوكالة نقلاً عن مصادر محلية أن قوة عسكرية إسرائيلية راجلة اقتحمت البلدة من حي الضباط، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع اتجاه المواطنين.

وأوضحت أن قوة إسرائيلية أخرى اقتحمت قرية الطبقة جنوب غربي الخليل، حيث اندلعت مواجهات مع المواطنين.