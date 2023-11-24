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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 87 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمنوفية

حملات بيطرية
حملات بيطرية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة والتى انطلقت فى 19 نوفمبر الجارى، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بتقديم الدعم اللوجستي وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين حفاظاً على الثروة الحيوانية .


وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى أن الحملة القومية تأتي ضمن جهود الدولة المكثفة للنهوض بالثروة الحيوانية وتوفير كافة التحصينات لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح ، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تحصين 87 ألف و 307 رأس ماشية وأغنام بنطاق المحافظة منذ بدء العمل بالحملة ، مؤكداً أن اللجان تباشر عملها يومياً من خلال المقرات المعدة لها أو الإنتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن ، فضلا عن تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية بأهمية التحصين لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية .

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وأشاد محافظ المنوفية بالحملات القومية التى تنفذها وزارة الزراعة والتى تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية ، مناشداً المربين بسرعة الإستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء علي مرض الحمى القلاعية  والأمراض المستوطنة حفاظاً علي الثروة الحيوانية وتنميتها .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الثروة الحيوانية الحمى القلاعية والوادي المتصدع الطب البيطري المنوفية

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