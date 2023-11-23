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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يعقد لجنة المختبرات والأجهزة العلمية نوفمبر 2023

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية لجنة المختبرات والأجهزة العلمية لشهر نوفمبر ٢٠٢٣ "أون لاين" بمشاركة نائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وعمداء الكليات ومديرى عموم التخطيط والمتابعة والشئون المالية والمشتريات.

تابع رئيس الجامعة فى الاجتماع أعمال اللجنة منذ الجلسة السابقة، وماتم تنفيذه، وعرض جدول الأعمال موضحا أنه جاري إعداد مقترح مشروع الموازنة الاستثمارية (الباب السادس) للعام المالي 2024 / 2025، مؤكدا على أهمية هذا المقترح وأهمية إعداده بعناية وضخ الاستثمارات فى مشروعات هامة تخدم العملية التعليمية.

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واضاف أنه تم تمويل بنك الاستثمار القومي (المرحلة الثانية) خزانة عامة للاعتمادات المخصصة للجامعة في خطة العام المالي 2023 / 2024، وسيتم اعتماد لجان المستحقات لصرف المستخلصات والمستندات التي لم يتم صرفها (خزانة عامة، ذاتي) في خطة العام المالي 2022 / 2023 .

وأكد رئيس الجامعة أنه يتم متابعة موافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي الهدايا والتبرعات عن الربع الأول  للعام المالي 2023 / 2024.

المنوفية التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية الدكتور أحمد القاصد العام المالي 2022 2023 بنك الاستثمار القومى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

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