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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنك الإمارات دبي الوطني يكرم رئيس جامعة المنوفية

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

زار الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، بنك الإمارات دبي الوطني، فرع شبين الكوم ، لبحث أوجه التعاون المشترك بين  الجامعة والبنك  وكان في إستقباله عمرو الشافعي الرئيس التنفيذي  والعضو  المنتدب للبنك .

وأكد الدكتور أحمد القاصد  علي  أن بنك الإمارات دبي الوطني  قدم العديد من الإنجازات في الإمارات  ومصر والعديد  من الدول  علي مدار ٥٠ عاما وهو أحد البنوك الرائدة في  في مجال الخدمات المصرفية، مشيرا إلي أهمية التعاون بين البنك والجامعة  في مجال تدريب الشباب والطلاب  وخدمة المجتمع ، لافتا إلي ان الجامعة تسعى  من خلال التعاون  المشترك بين كافة الجهات بالمحافظة  إلي تقديم الدعم للطلاب ومساعدة الخريجين في الحصول  علي فرص عمل مناسبة.

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ومن جانبه رحب عمرو الشافعي  برئيس الجامعة واستعرض الخدمات التي يقدمها البنك للأفراد والشباب وفرص التدريب المتاحة لديه مثمنا دور الجامعة كبيت خبرة بالمحافظة في النهوض بالمجتمع المحيط بها .
وفي ختام  الزيارة قام الرئيس التنفيذي للبنك بتكريم رئيس الجامعة واهدائه درع البنك

الامارات دبي الوطني التعاون المشترك الدكتور أحمد القاصد المنوفية بنك الامارات دبي الوطني

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