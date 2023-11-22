رئيس جامعة المنوفية: 405 حالات زراعة للكبار والأطفال بمعهد الكبد القومي

شهد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اجتماع وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بعمداء ووكلاء ومديرى المستشفيات ومسؤلي الجودة بالمستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومي، بحضور الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، والدكتور السيد العقدة، والدكتور وائل الدرندلي، أعضاء مجلس إدارة الهيئة.

استهدف اللقاء التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل وتأهيل المستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومي للاعتماد.

ورحب الدكتور أحمد القاصد برئيس الهيئة، والوفد المرافق له الدكتور سيد العقدة والدكتور وائل الدرندلى في رحاب جامعة المنوفية.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بتواجده بالمستشفيات الجامعية كأحد أعضاء هيئة التدريس بها مؤكدا أن المستشفيات الجامعية ومستشفى معهد الكبد القومى تضم نخبة متميزة من الكوادر الطبية في جميع التخصصات.

وقال إن الجميع على استعداد ولديهم الحماس للتعاون للحصول على الاعتماد والدخول ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030 بتوفير التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وذلك إيمانًا بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة بأعلى معايير الجودة، وأقل تكلفة ممكنة من خلال نظام تأمين صحي متكامل قادر على تحقيق التغطية الصحية والوقائية الشاملة، مؤكدا أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية بالمحافظة لتطبيق التأمين الصحى الشامل للارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المستشفيات الجامعية تقدم نحو 70 بالمائة من الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، خاصة الخدمات الصحية المتقدمة والدقيقة، مؤكدا أهمية اعتماد المستشفيات الجامعية في أسرع وقت ودخولها المنظومة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى تمهيدا للوصول إلى الاعتماد الدولي.

كما استعرض رئيس الجامعة الخدمات التي تقدمها المستشفيات الجامعية ومستشفى معهد الكبد القومى ومراكز تقديم الخدمة الصحية المتميزة بهما، مؤكدا أهمية البدء باعتماد معهد الكبد القومي ومعهد الأورام كمراكز تنفرد بتقديم خدمات طبية متخصصة لأهالي المحافظة والمحافظات الأخرى.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة اتخذت خطوات جادة نحو تطوير الخدمة الطبية وزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية لتصل إلى 3700 سرير بعد إنشاء المدينة الطبية الجديدة وتحويل مستشفى علاج الأورام إلي معهد قومي للأورام، علاوة علي امتلاك المستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومي لأحدث الأجهزة التشخيصية والأجهزة التي تستخدم بالعمليات الجراحية.

واستعرض رئيس الجامعة تقريرا إحصائيا حول الخدمات العلاجية والتشخيصية والجراحات الدقيقة والكبرى بمعهد الكبد والمستشفيات الجامعية.

وذكر أن معهد الكبد القومى من النقاط المضيئة التى تتميز بها جامعة المنوفية وله سمعة جيدة على مستوى الجمهورية، حيث يحتل المركز الثانى فى عدد عمليات زراعة الكبد منذ نشأته وحتى الآن، حيث بلغ عدد عمليات الزراعة التى تمت بالمعهد 405 حالات زراعة للكبار والأطفال، بالإضافة إلي مشاركة فرق طبية من المعهد بمراكز طبية أخرى في إجراء عملية زراعة الكبد وتدريب أعضاء فرق الزراعة، بالإضافة إلى إجراء المعهد العديد من العمليات الجراحية الدقيقة بالكبد والقنوات المرارية والبنكرياس.

وأضاف أنه يترد علي المعهد سنويا أكثر من 50000 مريض سنويا على العيادات الخارجية، ويستقبل بالقسم الداخلي للعلاج أكثر من 5 آلاف مريض.

وأشار القاصد إلى أن المستشفيات الجامعية استقبلت من يناير وحتى الآن نحو 146950 مريضا، منهم 294397 مريضا للعلاج بالأقسام الداخلية، و56671 مريضا بالعنايات المركزة، وتم إجراء 20004 عمليات جراحية.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد طه، بحماس فريق العمل بالمعهد القومي للكبد للحصول على الاعتماد وحسن توظيف الإمكانيات المتاحة لتقديم خدمة صحية لائقة وصحيحة.

ولفت إلى أن المعهد القومي للكبد من النقاط المضيئة التى تتميز بها جامعة المنوفية وله سمعة جيدة على مستوى الجمهورية، مؤكدا استعداد الهيئة لتقديم جميع أوجه الدعم خلال الفترة المقبلة لتأهيل الكوادر الطبية وأعضاء هيئة التمريض والفنيين والإداريين بالمعايير سواء على مستوى الدعم الفني للمنشآت أو البرامج التدريبية للعاملين بها.

وأكد الدكتور أحمد طه، أن القطاع الصحي الجامعي من أهم القطاعات التي تقدم الخدمات الصحية وشريك أساسي لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل التي تحظى بدعم القيادة السياسية ومتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب عن سعادته بالأرقام والإحصائيات الخاصة بالخدمات التي تقدمها مستشفيات ومعاهد جامعة المنوفية، مثمنا حرص قيادات الجامعة علي توفير خدمات صحية لائقة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، فضلاً عما يتمتع به معهد الكبد القومي من مكانة مرموقة في مجال زراعة الكبد.

وأكد الاستعداد التام لفرق العمل بالهيئة للتعاون مع الجامعة لتطوير الخدمات الصحية بما يتوافق مع أعلى معايير لجودة العالمية.

حضر الاجتماع الدكتور حازم صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد النعمانى، عميد كلية الطب، والدكتور هانى عبد المجيد، عميد معهد الكبد القومى، والدكتور ناصر عبد البارى، والدكتور محمد الصاوى، والدكتورة رانيا عزمى، وكلاء كلية الطب، والدكتور محمد صبرى، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنوفية، والدكتور أسامة حجازى، المدير التنفيذي لمستشفى معهد الكبد القومى.