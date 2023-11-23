شركة المنوفية لصيانة وإصلاح المركبات والمعدات الثقيلة تقدم خدماتها للمحافظات المجاورة

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية منظومة العمل بشركة المنوفية لصيانة الآليات لتقديم الدعم اللازم كونها أحد المشروعات الإقتصادية الهامة والتى تستهدف تعظيم الموارد الذاتية بما يعود بالنفع العام على المواطنين.



وأشار محافظ المنوفية إلى أن شركة المنوفية لصيانة الآليات تعد صرحاً متميزاً على أرض المنوفية فى تقديم كافة خدمات الصيانة الشاملة وإصلاح المركبات والمعدات الثقيلة وفقاً لأحدث الخبرات والإمكانيات التكنولوجية الحديثة ، لافتاً أن الشركة حرصت على إبرام عقود الصيانة مع المحافظات المجاورة لضمان التوسع في تقديم الخدمات المقدمة داخل المحافظة وخارجها.

ووقعت الشركة بروتوكولات تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى مصنع 200 الحربى و الجمعية التعاونية للبترول لإنشاء محطات تموين وخدمة ، وقد حققت الشركة تزايداً في حجم المبيعات خلال الأعوام السابقة وستشهد خلال العام الحالى تزايداً ملحوظاً في الإيرادات بما يعود بالنفع العام على المشروعات التنموية لخدمة المواطنين .

فيما أوضح المهندس إبراهيم مرعى مدير الإدارة الفنية أنه وفقاً لتوجيهات محافظ المنوفية بتطوير آليات العمل بالشركة، فقد تم تبني خطة عمل طموحة للتوسع فى تقديم العديد من الخدمات المتنوعة ، ومنها إجراء كافة الصيانات والعمرات والتجديد الشامل وخدمات زيوت و تشحيم وغسيل المركبات و كشف الأعطال بالكمبيوتر، وخدمات النقل البرى ما عدا السياحي والنقل المبرد والمجمد للبضائع والثلاجات والمقاولات وتشغيل وتجهيز المعادن والإستيراد والتصدير ، فضلا عن إجراء صيانة الدوائر الكهربائية ودوائر الجاز والهيدروليك.

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية باستمرار التنسيق التام مع شركة المنوفية لصيانة الآليات فى تنفيذ الخطة الشاملة لإجراء الصيانة الشاملة ورفع الكفاءة اللازمة للمعدات لضمان تأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه للتعامل اللحظى مع كافة الظروف الطارئة ، هذا وعلى من يرغب في الحصول على الخدمات المقدمة من الشركة التواصل عبر أرقام (ت / 0482084464 – ف/ 0482084532 ) ، أو من خلال البريد الإلكترونى [email protected] العنوان / ميت خلف – طريق شبين الكوم / قويسنا – بجوار المدرسة الصناعية الزخرفية – أمام شبكة الكهرباء.