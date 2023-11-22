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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية وكيلاً لعروس من فتيات مؤسسة البنات بشبين الكوم خلال حفل زفافها

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

في لفتة إنسانية طيبة ، شارك اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية حفل زفاف إحدى فتيات مؤسسة تربية البنات التابعة لجمعية الهلال الأحمر بمدينة شبين الكوم ، وذلك وفاءً لوعده بمشاركتها فرحتها في إتمام عرس زواجها وإدخال البهجة والسرور على قلبها .

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع تلك الفئات وتلبية إحتياجاتهم لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم، جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ،  محمد موسى رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر،  محمد جمعة مدير مديرية التضامن الإجتماعي ، ورجل الأعمال المهندس أسامة مدكور.

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ووسط أجواء من الفرحة والبهجة ، شهد محافظ المنوفية مراسم عقد القران كوكيل عن العروس ، مقدماً خالص تهانية القلبية للعروسين ، داعياً المولى عزوجل أن يتمم زواجهم على خير وأن يجعله زواجاً مباركاً.

 

 وحرص المحافظ على إلتقاط الصور التذكارية مع العروسين موصياً زوجها بالمعاملة الحسنة والحفاظ عليها ، ومؤكداً لهم على دعمه الكامل والوقوف بجانبهم لتحقيق حياة أسرية كريمة وصالحة تنعم بالحياة السعيدة. 


وأشار المحافظ إلى أن تنظيم حفل الزفاف يأتى فى إطار الشراكة الفعالة بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدنى فى تعظيم دور العمل الخيري وتعزيز أواصر التراحم بين مختلف فئات المجتمع ، جدير بالذكر وعقب زياراته الميدانية لدور الأيتام ، قد التقى محافظ المنوفية بتلك الفتاة وقدم لها مساعدات مالية وعينية للمساهمة فى إستكمال مستلزمات الزواج دعماً لها ، مشيراً إلى أن المحافظة قد تكفلت بكافة مصاريف حفل الزواج بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر دعماً لها فى بناء حياة أسرية جديدة. 


 وأهدى العروسين محافظ المنوفية صورة شخصية " بورترية " تقديرا لدعمه الكامل لهم ولما لمسوه من إهتمام وتقديم يد العون والمساهمة فى تخفيف أعباء الزواج عن كاهلهم ، مثمنين الدور الأبوى للمحافظ فى رعايته الشاملة لأبنائه الأيتام وحرصه على التواصل المباشر والدائم معهم من أجل تلبية كافة مطالبهم وإحتياجاتهم.

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