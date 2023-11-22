محافظ المنوفية: تعاون دائم مع مجلسي النواب والشيوخ لتلبية مطالب المواطنين

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمكتبه بالديوان العام، وذلك في إطار لقاءاته الدورية بنواب البرلمان للتعرف علي مطالب واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات الخدمية والعمل علي وضع الحلول المناسبة لها.

وخلال اللقاء، تم تبادل الرؤى والنقاش حول أبرز المشروعات التنموية علي أرض المحافظة، كما ناقش المحافظ عدداً من طلبات النواب المقدمة، موجهاً الجهات التنفيذية بسرعة فحصها ودراستها واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها بهدف تلبية احتياجات المواطنين .

وأكد محافظ المنوفية، حرصه على عقد تلك اللقاءات بشكل دوري لاستعراض مشاكل المواطنين بكافة دوائرهم المختلفة، لافتاً إلى أن تلك اللقاءات تتيح مجالاً واسعاً لمناقشة كافة التحديات بمختلف القطاعات والعمل على تذليلها من خلال وضع مقترحات سريعة وحلول عاجلة لها بما يعود بالنفع العام على المواطنين.

ومن جانبهم، أعرب نواب البرلمان عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنوفية علي سعيه الدائم وفتح قنوات اتصال لتلبية احتياجات المرحلة والتواجد الميداني والمتابعة المستمرة لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها علي أرض المحافظة، يأتي هذا في إطار التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء البرلمان والأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.