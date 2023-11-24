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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مظاهرة حاشدة مؤيدة لفلسطين في كوبا بالقرب من السفارة الأمريكية.. شاهد

صدى البلد

قاد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، مظاهرة في هافانا دعماً لـ فلسطين وُجهت خلالها انتقادات للولايات المتحدة بسبب دعمها إسرائيل.
 

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إسبانيا: لابد من دخول المساعدات لقطاع غزة بشكل كاف ومنتظم

وتولى الرئيس الكوبي، محاطاً بزوجته ليز كويستا ورئيس الوزراء مانويل ماريرو، قيادة المظاهرة التي انطلقت بدعوة من الشباب الشيوعي وجرت في ماليكون، الخط الساحلي في هافانا حيث تقع السفارة الأمريكية، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وقالت كريستينا دياز (22 عاماً)، الطالبة في جامعة هافانا، إنّ "ما يطلبه الشباب الكوبي في هذه المسيرة هو وقف إطلاق النار"مضيفةً أنّ "من السذاجة الاعتقاد بأن (ما يحدث في غزة) هو حرب. إنها إبادة جماعية"، على حسب ما جاء في وكالة فرانس برس. 
 

فلسطين هافانا فضائية يورونيوز غزة توك شو صدى البلد

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