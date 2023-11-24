الدقهلية تتصدر المحافظات في اكتشاف الحالات المصابة بالبلهارسيا والطفيليات

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، أن الدقهلية احتلت المركز الأول بين المحافظات المصرية بفعاليات المسح الميداني بقرى المحافظة لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهارسيا والطفيليات المعوية.

كما تقدمت الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة بالشكر والتقدير للإدارة العامة للمتوطنة وأداره البلهارسيا وفرق العمل بها وفرق العمل بالإدارات الصحية حيث أشادت الدكتورة أماني الحبشي مدير الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزاره ود عفاف ابراهيم مدير الاداره العامه للبلهارسيا والطفيليات المعويه بالوزاره بجهود الفنيين والمراجعين وفريق الاشراف بالادارات.

وأوضح مكين أنه جرى فحص 45 الف مواطن بنسبه 101 ٪ من المستهدف وذلك في الفترة من20 أغسطس وحتى 20نوفمبر حيث تم المسح تحت اشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي والدكتورة سحرعلى مدير الاداره العامه للامراض المتوطنه بالمديريه والدكتور محمد عماد مدير إدارة البلهارسيا بالمديريه وفريق من المراجعين المتميزين باداره البلهارسيا وفرق مدربه بجميع الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالقرى الريفية على مستوى المحافظة.

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من جانبه اعرب وكيل الوزارة عن شكره للإدارة العامه للمتوطنه وفرق العمل باداره البلهارسيا بالمديرية وفرق العمل بالادارات الصحيه.

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