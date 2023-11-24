تموين البحيرة: ضبط 4 أطنان دقيق بلدى مدعم داخل مخبز سياحي

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

جاء ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وقامت الرقابة التموينية برئاسة سمير البلكيمى بتنفيذ حملات تموينية أسفرت عن بمدينة النوبارية تم ضبط 82 شيكارة دقيق بلدى مدعم باجمالى 4 طن دقيق تم تجميعهم من السوق السوداء داخل مخبزين لإنتاج الخبز السياحي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي حملات مماثلة بمركزى كفرالدوار ورشيد تم ضبط 14 جزار يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية ويقومون ببيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على كمية كبيرة من اللحوم بالإضافة لضبط 8 مخابز قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن و 5 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.