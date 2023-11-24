بعد رجوع هاني الناظر .. أسباب الإصابة بسرطان الدم

أثار خبر مرض هانى الناظر حالة كبيرة من القلق والصدمة خاصة أن الطبيب الشهير كان يحرص على تقديم النصائح في مجال سرطان الدم وطرق الوقاية منه

ومنذ أيام عاد دكتور هاني الناظر ، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية ، للرد على استفسارات السوشيال ميديا الخاصة بمصابي الأمراض الجلدية.

وفي هذا الإطار نعرض لكم طرق الوقاية من سرطان الدم وذلك وفقا لما جاء في موقع cancer

علاج سرطان الدم، وحتى السرطان نفسه، يمكن أن يسبب آثارًا جانبية وتعتمد أنواع وشدة أي آثار جانبية قد تواجهها على نوع العلاج الذي تتلقاه وقد يختلف من شخص لآخر.

تؤثر أدوية العلاج الكيميائي على الخلايا السرطانية، ولكنها تؤثر أيضًا على الخلايا السليمة سريعة الانقسام.

يمكن أن يسبب هذا آثارًا جانبية مثل التعب وتساقط الشعر والغثيان ةتختلف الآثار الجانبية اعتمادًا على الأدوية الموصوفة ولكن معظمها مؤقت وهناك طرق لتقليلها أو الوقاية منها.

نزيف حاد أو كدمات سهلة

العلاج الكيميائي يمكن أن يقلل من عدد الصفائح الدموية في الدم مما يعني أنك سوف تصاب بالكدمات وتنزف بسهولة أكبر. في حين أن الصفائح الدموية منخفضة، سيتم إعطاء النساء الحائض أدوية لوقف الدورة الشهرية وفي بعض الحالات، قد يوصي طبيبك بنقل الصفائح الدموية.

خطر العدوى

سيؤدي الجمع بين أدوية العلاج الكيميائي، بالإضافة إلى علاج سرطان الدم، إلى خفض مستويات خلايا الدم البيضاء وهذا ما يسمى قلة العدلات ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالعدوى مثل نزلات البرد أو الجروح المصابة.

الشعور بالتعب

قد ينخفض ​​مستوى خلايا الدم الحمراء وهذا ما يسمى فقر الدم ويمكن أن يجعلك تشعر بضيق التنفس والتعب ويمكن علاج ذلك عن طريق عمليات نقل الدم، ولكن قد يشعر بعض الأشخاص بالتعب لمدة أسابيع أو أشهر بعد علاج السرطان ويمكن أن تساعد التمارين الرياضية في تقليل التعب وتحسين الحالة المزاجية.

التعب

الشعور بالغثيان أو القيء

يمكن أن يجعلك العلاج الكيميائي تشعر بالغثيان أو حتى يجعلك تتقيأ ولن يشعر الجميع بالمرض أثناء العلاج من سرطان الدم وبعده، ولكن غالبًا ما تكون أفضل طريقة للتحكم في الغثيان هي منع ظهوره.

تساعد الأدوية المضادة للغثيان معظم الأشخاص على الرغم من أن العثور على الدواء المناسب قد يستغرق بعض الوقت.

تساقط الشعر

يعد تساقط الشعر أحد الآثار الجانبية الشائعة للعلاج الكيميائي ويمكن أن يكون أحد الآثار الجانبية للعلاج الإشعاعي ويرجع ذلك إلى حقيقة أن أي علاج يعمل على نمو الخلايا السرطانية يمكن أن يؤثر أيضًا على خلايا أخرى سريعة النمو مثل جذور الشعر.

تحدث مع طبيبك قبل بدء العلاج، حول احتمالية تساقط الشعر والمستوى الذي يمكنك توقعه.

قد لا تعاني من جميع الآثار الجانبية المذكورة أعلاه أو لا تعاني منها على الإطلاق، وهناك آثار جانبية أخرى قد تواجهها مثل تغيرات في عادات الأمعاء أو مشاكل في الفم أو تأثيرات على الأعصاب والعضلات أو تغيرات في التفكير والذاكرة ومن المهم التحدث مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك حول أي تغييرات تواجهها أثناء العلاج سرطان الدم وبعده.