عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد رجوع هاني الناظر .. أسباب الإصابة بسرطان الدم

سرطان الدم
سرطان الدم

أثار خبر مرض هانى الناظر حالة كبيرة من القلق والصدمة خاصة أن الطبيب الشهير كان يحرص على تقديم النصائح في مجال سرطان الدم وطرق الوقاية منه 

ومنذ أيام عاد دكتور هاني الناظر ، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية ، للرد على استفسارات السوشيال ميديا الخاصة بمصابي الأمراض الجلدية. 

ماتحطهوش في باب التلاجة.. معلومات غير متوقعة عن حفظ البيض

هل زيادة حجم الثدي تسبب السرطان؟.. اكتشف الحقيقة

 وفي هذا الإطار نعرض لكم طرق الوقاية من سرطان الدم وذلك وفقا لما جاء في موقع cancer

علاج سرطان الدم، وحتى السرطان نفسه، يمكن أن يسبب  آثارًا جانبية وتعتمد أنواع وشدة أي آثار جانبية قد تواجهها على نوع العلاج الذي تتلقاه وقد يختلف من شخص لآخر.  

تؤثر أدوية العلاج الكيميائي على الخلايا السرطانية، ولكنها تؤثر أيضًا على الخلايا السليمة سريعة الانقسام.

يمكن أن يسبب هذا آثارًا جانبية مثل  التعب وتساقط  الشعر  والغثيان ةتختلف الآثار الجانبية اعتمادًا على الأدوية الموصوفة ولكن معظمها مؤقت وهناك طرق لتقليلها أو الوقاية منها.  

نزيف حاد أو كدمات سهلة 
العلاج الكيميائي يمكن أن يقلل من عدد الصفائح الدموية في الدم مما يعني أنك سوف تصاب بالكدمات وتنزف بسهولة أكبر. في حين أن الصفائح الدموية منخفضة، سيتم إعطاء النساء الحائض أدوية لوقف الدورة الشهرية وفي بعض الحالات، قد يوصي طبيبك بنقل الصفائح الدموية.  

خطر العدوى 
سيؤدي الجمع بين أدوية العلاج الكيميائي، بالإضافة إلى علاج سرطان الدم، إلى خفض مستويات خلايا الدم البيضاء وهذا ما يسمى  قلة العدلات  ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالعدوى مثل نزلات البرد أو الجروح المصابة.  

الشعور بالتعب 
قد ينخفض ​​مستوى خلايا الدم الحمراء وهذا ما يسمى فقر الدم ويمكن أن يجعلك تشعر بضيق التنفس والتعب ويمكن علاج ذلك عن طريق عمليات نقل الدم، ولكن قد يشعر بعض الأشخاص بالتعب لمدة أسابيع أو أشهر بعد علاج السرطان ويمكن أن تساعد التمارين الرياضية في تقليل التعب وتحسين الحالة المزاجية.  

التعب
التعب

الشعور بالغثيان أو القيء 
يمكن أن يجعلك العلاج الكيميائي تشعر بالغثيان أو حتى يجعلك تتقيأ ولن يشعر الجميع بالمرض أثناء العلاج من سرطان الدم وبعده، ولكن غالبًا ما تكون أفضل طريقة للتحكم في الغثيان هي منع ظهوره.

تساعد الأدوية المضادة للغثيان معظم الأشخاص على الرغم من أن العثور على الدواء المناسب قد يستغرق بعض الوقت.  

تساقط الشعر 
يعد تساقط الشعر أحد الآثار الجانبية الشائعة للعلاج الكيميائي ويمكن أن يكون  أحد الآثار الجانبية للعلاج الإشعاعي ويرجع ذلك إلى حقيقة أن أي علاج يعمل على نمو الخلايا السرطانية يمكن أن يؤثر أيضًا على خلايا أخرى سريعة النمو مثل جذور الشعر.

تحدث مع طبيبك قبل بدء العلاج، حول احتمالية تساقط الشعر والمستوى الذي يمكنك توقعه.  

قد لا تعاني من جميع الآثار الجانبية المذكورة أعلاه أو لا تعاني منها على الإطلاق، وهناك آثار جانبية أخرى قد تواجهها مثل تغيرات في عادات الأمعاء أو مشاكل في الفم أو تأثيرات على الأعصاب والعضلات أو  تغيرات في التفكير والذاكرة  ومن المهم التحدث مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك حول أي تغييرات تواجهها أثناء العلاج سرطان الدم  وبعده.

 

سرطان الدم أدوية العلاج الكيميائي الأدوية الاثار الجانبية الدورة الشهرية الخلايا السرطانية العلاج الكيميائي هاني الناظر تساقط الشعر خلايا الدم البيضاء علاج سرطان الدم مرض هاني الناظر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة النقد الأجنبي.. قرار حكومي جديد بشأن الدولار وبيع العقارات

انتهى بشكل رسمي.. هذا هو مصير فتوح مع الزمالك

بيضة فاسدة .. تصريح صادم من زميل محمد صلاح

بنطلون شمس الكويتية يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

كسر حاجز الـ 3000.. تطورات غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21

غيابات مؤثرة للمارد الأحمر.. قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي وميدياما بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي يختار بديلا أجنبيا لـ علي معلول.. تفاصيل

ورطة في الزمالك قبل لقاء أبو سليم الليبي | خبر صادم

موضوعات متعلقة

بعد تصدرها التريند .. أسباب إصابة صفية العمرية بـ العصب السابع

بعد عودة هاني الناظر للجمهور .. اكتشف مضاعفات علاج سرطان الدم

نوع خضار شهير يحمي من السكر وأمراض القلب والمعدة

عشبة رخيصة تحمي من الأنيميا وأمراض الكلى.. اكتشفها

تصيب النساء والرجال.. طرق علاج البواسير الداخلية

فرح نفسك.. أطعمة خارقة تعالج الاكتئاب

بعد معاناة هاني الناظر منه .. كيف تكتشف السرطان بسرعة

برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023| حان وقت الرومانسية

ترشيحاتنا

ارتدوا الكمامة فورا.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

شمس في "شبرا بلولة"| المطربة الكويتية تزور السيد البدوي في طنطا.. وهذا ما حدث بفرح شعبي

نوفمبر شهر الخير بجامعة القاهرة.. الخشت يوزع المكافآت على العاملين

حماس : الموقف المصري أحبط خطة الاحتلال الصهيوني .. فيديو

يوم تاريخي بمشروع صكوك الإطعام .. الأوقاف : تخطى الـ50 مليون جنيه

بايدن يلقى كلمة بعد عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غيابات مؤثرة للمارد الأحمر.. قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي وميدياما بدوري أبطال إفريقيا

أبرزها الثوم.. أعشاب وأطعمة لخشونة الركبة

ميغلاش عليكي .. ياسمين صبري تُهدي طقم من ملابسها لمعجبة | شاهد

بعد رجوع هاني الناظر .. أسباب الإصابة بسرطان الدم

فيديو

تحذير للمواطنين بشأن الأيام المقبلة.. تعرف على حالة الطقس من هيئة الأرصاد

فيديوجراف..أمنيتي أصحى بخير .. كلمات طفلة فلسطينية تهز قلوب العالم

بعد اختفائها لفترة طويلة عن الساحة.. صفية العمري تكشف العديد من أسرار حياتها

بعد نمبر وان.. محمد رمضان يطلق على نفسه لقب الجوكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ