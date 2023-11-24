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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البطولة العربية المدرسية.. منتخب مصر يخسر أمام عمان ويلعب على المركز الثالث

منتخب مصر
منتخب مصر

خسر منتخب مصر لكرة القدم المدرسية للبنين أمام منتخب عمان بهدف نظيف، خلال مباراة نصف نهائي البطولة العربية المدرسية التي تستضيفها مصر حتى 27 نوفمبر الجاري.

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وخسر منتخب بعد إضاعة العديد من الفرص المحققة، بجانب تأثر المنتخب بغياب هدافه  عمر هشهش.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام منتخب ليبيا بعد غد الأحد، في حين يلتقي منتخب عمان مع منتخب لبنان في نهائي البطولة.

تقام البطولة بمشاركة 11 منتخبا في كرة القدم والسباحة، وتشهد البطولة مشاركة منتخب فلسطين لكرة القدم بنين، والتي تقام تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تضم قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة كل من:
فلسطين - السعودية - لبنان - الأردن - المغرب - الكويت - عمان - العراق - الجزائر - ليبيا - مصر.

ويقود جمال حمزة نجم الترسانة السابق الجهاز الفني لمنتخب مصر للبنين يضم مع في الجهاز  معتصم بالله عبد العظيم مدربا عاما، وأحمد رفاعي مدرب حراس المرمى، وممدوح محي طبيب، وإسلام أحمد إداري.

فيما يقود الجهاز الفني لمنتخب مصر للبنات: كريم خالد مديرا فنيا، وفدوى عاطف مدربا عاما، ومصطفى رفعت مدربا لحراس المرمى، وتقى حسام طبيبة، وعلاء شبل إداري، وعمر الهواري المرف على منتخب البنات، ويرأس مسابقات كرة القدم الدكتور جمال محمد علي.

يرأس اللجنة العليا المنظمة للبطولة الدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية، وتامر فكري مدير البطولة.

منتخب مصر منتخب عمان نهائى

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